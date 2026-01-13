Los precios del combustible —tanto de la nafta como del gasoil— cambian a lo largo y ancho del país. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este martes 13 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

Cuánto sale la nafta en la Ciudad de Buenos Aires

El cuadro tarifario de YPF en la Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Nafta Súper: $1248 por litro Infinia (Premium): $1460 por litro GNC: $499 por metro cúbico Infinia Diesel: $1221 por litro Diesel 500: $1403 por litro

Precios de combustible de Shell

Nafta Súper: $1715 por litro V-Power Nafta: $1999 por litro GNC: $499 por metro cúbico Evolux Diesel: $1723 por litro V-Power Diesel: $1981 por litro

Precios de combustible de Axion Energy

Axion Súper: $1424 por litro Quantium: $2025 por litro GNC: $629 por metro cúbico Axion Diesel X10: $1796 por litro Quantium Diesel X10: $1796 por litro

Precios de combustible de Puma

Nafta Súper: $1629 por litro Max Premium: $1897 por litro GNC: $497 por metro cúbico Puma Diesel: $1666 por litro Ion Puma Diesel: $1882 por litro

El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la inflación y estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, según los considerandos del decreto oficial.