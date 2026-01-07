YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en ciudad de Buenos Aires hoy, 7 de enero del 2026

El Gobierno Nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles, lo que desencadenó un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores de la ciudad de Buenos Aires y, en cada una de las provincias de nuestro país, que comenzó a regir a partir del 1° de enero de 2026. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este miércoles 7 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.

El ajuste afecta al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), tributos que se trasladan directamente a los precios en surtidor.

YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en Ciudad de Buenos Aires hoy, 6 de enero del 2026

La medida fue formalizada mediante el Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Suba de precios en los surtidores en todo el país en el comienzo del año

Precios de combustible de YPF

El cuadro tarifario de YPF en Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:

Nafta Súper: $1.357 por litro

Infinia (Premium): $1.606 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.538 por litro

Diesel 500: $1.328 por litro

Precios de combustible de Shell

Nafta Súper: $1.699 por litro

V-Power Nafta: $1.977 por litro

GNC: $549,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.688 por litro

V-Power Diesel: $1.949 por litro

El Gobierno oficializó cambios en los impuestos a los combustibles y postergó parte de los aumentos

Precios de combustible de Axion Energy

Axion Súper: $1.659 por litro

Quantium: $1.949 por litro

GNC: $629 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.798 por litro

Quantium Diesel X10: $1.959 por litro

Incremento en el precio de la nafta a partir del 1 de enero del 2026

Precios de combustible de Puma

Nafta Súper: $1.638 por litro

Max Premium: $1.917 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.666 por litro

Ion Puma Diesel: $1.882 por litro

YPF confirmó su sociedad con PAE para acelerar la exportación de gas licuado desde 2027

El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un impacto más fuerte en la inflación y "estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", según los considerandos del decreto.

