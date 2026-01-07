YPF, Puma, Shell, Axion: el precio de la nafta en ciudad de Buenos Aires hoy, 7 de enero del 2026

El Gobierno Nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos que gravan los combustibles, lo que desencadenó un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores de la ciudad de Buenos Aires y, en cada una de las provincias de nuestro país, que comenzó a regir a partir del 1° de enero de 2026. Conocé cuál es el valor de cada tipo de nafta, este miércoles 7 de enero, en las sucursales de YPF, Shell, Puma y Axion Energy.
El ajuste afecta al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), tributos que se trasladan directamente a los precios en surtidor.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 929/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Precios de combustible de YPF
El cuadro tarifario de YPF en Ciudad de Buenos Aires indica que la Nafta Súper, Infinia, Diesel 500 e Infinia Diesel se ubican en los siguientes valores:
Nafta Súper: $1.357 por litro
Infinia (Premium): $1.606 por litro
GNC: $550 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.538 por litro
Diesel 500: $1.328 por litro
Precios de combustible de Shell
Nafta Súper: $1.699 por litro
V-Power Nafta: $1.977 por litro
GNC: $549,90 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.688 por litro
V-Power Diesel: $1.949 por litro
Precios de combustible de Axion Energy
Axion Súper: $1.659 por litro
Quantium: $1.949 por litro
GNC: $629 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.798 por litro
Quantium Diesel X10: $1.959 por litro
Precios de combustible de Puma
Nafta Súper: $1.638 por litro
Max Premium: $1.917 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.666 por litro
Ion Puma Diesel: $1.882 por litro
El Poder Ejecutivo nacional decidió postergar el resto del ajuste pendiente hasta febrero de 2026, con el objetivo de evitar un impacto más fuerte en la inflación y "estimular el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", según los considerandos del decreto.
