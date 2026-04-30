jueves 30 de abril de 2026
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Comunicación en la USBA: aprendé haciendo y preparate para el mundo laboral

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) abrió la inscripción para 2026 de sus carreras de Comunicación, con una propuesta que combina formación académica de calidad con experiencia profesional en medios reales.

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USBA | Captura

Las Licenciaturas en Comunicación Periodística y Comunicación Institucional de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) permiten estudiar dentro de un entorno único: la redacción multimedia de Editorial Perfil, donde los estudiantes acceden a pasantías rentadas y prácticas profesionales desde el inicio de la carrera.

Este modelo de formación combina teoría y experiencia real, permitiendo a los alumnos integrarse a las dinámicas de producción de contenidos en medios y comprender cómo funciona la comunicación en contextos profesionales.

La Licenciatura en Comunicación Periodística (4 años) está orientada a la formación de profesionales para desempeñarse en medios digitales, gráficos y audiovisuales. El plan de estudios incluye materias como Escritura periodística, Producción de contenidos, Análisis del discurso, Semiología, Marketing y tecnologías de nuevos formatos, junto a talleres prácticos en todos los años, donde los estudiantes desarrollan contenidos reales y proyectos periodísticos propios.

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Por su parte, la Licenciatura en Comunicación Institucional (4 años) prepara a los estudiantes para trabajar en empresas, organizaciones y organismos públicos, con una formación enfocada en la planificación estratégica de la comunicación, comunicación interna, relaciones públicas, marketing y gestión institucional. Además, incorpora proyectos de comunicación institucional aplicados, que permiten llevar la teoría a la práctica.

Ambas carreras cuentan con turno mañana y turno noche (lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 18:30 a 21:30), lo que permite compatibilizar el estudio con el trabajo u otras actividades.

El entorno de formación de la USBA, con sede en California 2731, en el barrio de Barracas, incluye medios como Perfil.com, Revista Noticias, Caras, Fortuna, Net TV, Canal E y Radio Perfil, brindando una experiencia directa con el mundo profesional y contacto permanente con periodistas y comunicadores en actividad.

Si querés estudiar Comunicación con prácticas reales, experiencia en medios y rápida salida laboral, esta es tu oportunidad.

Cupos limitados – Inscripción abierta

Más información:
Mail: [email protected]
WhatsApp: +54 9 11 5060-8474

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