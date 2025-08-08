Nuevo curso de “Fundamentos de Opinión Pública en la Comunicación” de Gustavo Córdoba

En el marco de su propuesta de formación en Comunicación Política, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) lanza el curso "Fundamento de la opinión pública en la comunicación política", a cargo de Gustavo Córdoba, consultor y especialista en análisis político y opinión pública.

El curso comenzará el martes 4 de noviembre de 2025, con clases virtuales sincrónicas los martes a las 19 h. Está orientado a estudiantes, profesionales de la comunicación, asesores políticos, analistas y todas las personas interesadas en comprender el funcionamiento de la opinión pública en democracias mediáticas.

A lo largo de cuatro encuentros, se abordarán las claves conceptuales y las herramientas prácticas para analizar, medir y gestionar la opinión pública en contextos de alta polarización, sobreinformación y desinformación. Las clases combinan fundamentos teóricos con ejercicios prácticos para aplicar los conocimientos adquiridos.

Gustavo Córdoba es Magíster en Comunicación Política por la Universidad Austral y director de Zuban Córdoba, una de las consultoras más influyentes del país. Se especializa en investigación cualitativa y cuantitativa, y cuenta con una amplia trayectoria en el diseño de estrategias de comunicación política y análisis electoral.

Programa académico:

Clase 1 – Martes 4/11 – ¿Qué es la Opinión Pública?

Definición y características. Diferencias entre opinión pública, publicada y privada. Modelos clásicos y actuales. Formación de opinión, liderazgo y medios. El framing como herramienta de influencia.

Actividad práctica: análisis de titulares periodísticos y su impacto emocional.

Clase 2 – Martes 11/11 – Medición de la Opinión Pública

Encuestas cuantitativas y cualitativas. Diseño, errores y sesgos. Herramientas digitales: redes sociales, Big Data y monitoreo. Ética y manipulación.

Actividad práctica: armado de una encuesta grupal para relevar percepciones políticas.

Clase 3 – Martes 18/11 – Gestión de la Opinión Pública en Campañas

Narrativas, storytelling y emociones. Agenda-setting, crisis y desinformación. Estrategias para redes sociales.

Actividad práctica: simulación de una crisis política y diseño de respuesta en 280 caracteres.

Clase 4 – Martes 25/11 – Opinión Pública en la Era Digital

Redes, polarización, cámaras de eco y algoritmos. Fake news, fact-checking y ciudadanía digital.

Actividad práctica: análisis de posteos reales en X (ex Twitter) sobre un tema político viral.

Inscripción abierta aquí.

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463