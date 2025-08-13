El mundo de Mía: imaginación sin fronteras

Mia empezó a escribir a los seis años, impulsada por un universo de sueños, ideas y curiosidades por descubrir. Con una imaginación infinita, creaba mundos donde todo lo que plasmaba en el papel podía hacerse realidad. Era su espacio de libertad y anhelos, donde sus personajes podían vivir sin límites y hacer todo lo que desearan.

Entre los 8 y los 9 años, Mia escribió e ilustró tres cuentos: La vida de un mosquito, El pez que soñaba con tener un dueño y Snow vs Rayada, que se publicaron cuando ella tenía 9.

Presentación de su libro en la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Sus libros se presentaron en la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, siendo la primera niña en hacerlo, y en la 33° Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires, en un espacio gestionado por la SADE – Sociedad Argentina de Escritores - y Fundación El Libro.

Esta fortaleza y la capacidad de dar vida a un producto con una historia propia resultan admirables para la edad que tiene. Más allá de la monetización, representa una oportunidad para visibilizar a niños con un enorme potencial creativo, capaces de expresar y difundir lo que piensan y sienten.

Presentación de su libro Snow vs Rayada

Mia continúa escribiendo, siempre fiel a sus ideales y a su propio ritmo. Para ella, escribir es traducir lo que percibe del mundo, jugar con su imaginación y dar forma a aquello que aún no ha conocido, pero que ya siente dentro de sí. Lo mágico y maravilloso de la lectura radica en la capacidad de crear y habitar mundos que, aunque nacen de la tinta y el papel, permanecen vivos en la mente y el corazón de quienes los leen.