Rectores de universidades debatieron sobre la educación superior en Argentina

El 10 y 11 de septiembre en Buenos Aires se celebró el Foro de Líderes por la Educación, organizado por PERFIL Educación, en la que intelectuales, políticos, académicos y figuras corporativas se reunieron en el Centro Cultural Kirchner para reflexionar y compartir puntos de vista sobre la educación en nuestro país. En el panel “La educación superior en Argentina” disertaron seis rectores de reconocidas universidades nacionales: Julián Rodríguez, Daniel Martínez, Lucas Grosman, Carlos Grecco, Diego Morea y Jaime Perczyk, moderados por Alberto Barbieri, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral, sostuvo: “Quería resaltar la necesidad de diversidad del sistema, que hoy en día se valora mucho en la sociedad y en las organizaciones. Somos un país diverso por nuestro origen, eso se refleja hoy en nuestro sistema educativo y hay que velar por esa diversidad que en el sistema de educación superior es riqueza”, consideró.

Respecto del documento consensuado, opinó: “Uno de los puntos del documento es que hay que velar por la educación para el trabajo futuro. cuando pensamos en el futuro, uno piensa en el mundo digital: de la robótica, de la inteligencia artificial. Para mí el futuro es complejidad, hay que formar para la complejidad, formar pensamiento crítico y creatividad”, dijo. Y agregó: “En un mundo con pobreza estructural, como en nuestro país, con violencia de género, un mundo multipolar, tenemos que formar a nuestros profesionales para que estén en condiciones de manejar esa complejidad. Por eso la necesidad y el compromiso no solo es el de formar en contenidos, sino en capacidades”, expresó.

A su turno, Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de La Matanza, opinó: “Para muchos el Conurbano es una caja negra, muchos no entienden la realidad que toca vivir día a día. Nosotros recibimos chicos de uno de los sectores más difíciles de la provincia de Buenos Aires”. Para el año que viene, contó, ya se anotaron más de 21 mil jóvenes, y sostuvo que “seguramente van a superar los 30 mil”.

“Vemos que la escuela secundaria muy deficitaria y la primaria también. Esto no es obra de un solo gobierno, ha sido un proceso de muchos años.Cuando vienen a hacer los cursos de nivelación notamos las graves falencias de los chicos”, expresó el rector de la Universidad Nacional de La Matanza. “Participamos en un estudio de reconversión docente en el que pasaron más de 10 mil docentes en nuestra universidad, la conclusión que arribamos es que tenían los mismos problemas que los chicos, de 10 mil docentes ninguno lo aprobó”, planteó. “No veo que haya políticas claras para poder solucionar esto. Con todas estas falencias entras a la universidad, algunos dicen que es la universidad pública, pero el sistema previo también es expulsivo, y esas son algunas de las cosas que tenemos que corregir”, afirmó Martínez.

Lucas Grosman, Rector de la Universidad de San Andrés, analizó: “Cuando nosotros estudiábamos, el paradigma era la transmisión de la educación. Ahora para los chicos eso no es un desafío. El gran desafío no es como acceder a la información, sino cómo procesarla y cómo reconocer buenas y malas fuentes. Es importante de entender la formación de los jóvenes como interdisciplinaria: tenemos que entrenar a nuestros educadores para formar equipos interdisciplinarios. Nuestro gran desafío es que nuestros estudiantes no sean como nosotros, que sean mejores que nosotros”, dijo.

Por su parte, Carlos Grecco, Rector de la universidad nacional de San Martín, consideró que “el punto es cómo redefinimos cuál puede ser la universidad del futuro, que uno puede llegar a pensar que esté pensada en términos mundiales, puede haber universidades que trasciendan el entorno local, regional e inclusive nacional. Pensar en universidades instaladas en el ciberespacio. Ya hay algunas que no tiene aulas físicas. o que desde el punto de vista atemporal solo se centre en formación básica”, explicó.

Diego Morea, Rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, evaluó: “En esto que se viene, hay que pensar cómo formar a los docentes que van a preparar a esos jóvenes. Tenemos la obligación de estar preparados, de tener solidez y poder construir rápido a los docentes para que formen a los jóvenes en estos oficios y profesiones”.

Jaime Perczyk, Rector de la Universidad Nacional de Hurlingham y presidente del Consejo Interuniversitario nacional, sostuvo: “Cuando decimos que todos tienen derechos en la Argentina a la escuela, eso implica que hay que construir mas escuelas, designar más profesores: a la Argentina le faltan miles de aulas y docentes. Todo eso tiene un costo y la escala es enorme. Hablar de que es un derecho implica de que hay que financiar ese derecho, y hay que financiarlo durante mucho años. Hay que hablar de economía y de política económica. Si el Estado no lo protege y no lo cuida, tiene que haber alguien que lo proteja que es el Estado. Tiene que ser para todos, sino no es un derecho o no termina siendo un derecho, y termina siendo exclusión. Hablar de educación implica asumir que lo que decidamos es por muchos años”, expuso.

