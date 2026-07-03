Grupo Perfil y USBA abren una nueva cohorte del Posgrado en Periodismo de Investigación

El Grupo Perfil y la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) abren una nueva cohorte del Posgrado en Periodismo de Investigación, uno de los programas de posgrado en periodismo con mayor cantidad de prácticas profesionales del país. El inicio de cursada está previsto para la primera semana de agosto y quienes estén interesados ya pueden inscribirse.

El plan está organizado en trimestres y para agosto se planea trabajar sobre módulos vinculados al periodismo político, redacción periodística, ciclos de entrevistas, multimedia y redes sociales.

Perfil lleva una década dictando este posgrado, pensado para formar periodistas con herramientas teóricas y prácticas sólidas para el ejercicio del oficio, con la investigación como eje central.

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A lo largo de estos años, egresaron más de 120 estudiantes, de los cuales más de la mitad se encuentra hoy trabajando en medios de comunicación, tanto en Perfil como en otras empresas periodísticas del país.

El rol de USBA

USBA es la primera universidad de comunicación creada por un grupo de medios en la Argentina: nació de la Fundación Perfil y todo su cuerpo docente son profesionales que se desempeñan activamente en el sector privado de la comunicación, lo que le permite a la universidad combinar formación académica de primer nivel con inserción laboral real.

El Posgrado en Periodismo de Investigación es, en ese sentido, la expresión más clara de ese modelo: articula la trayectoria periodística del Grupo Perfil con el rigor académico de USBA.

La duración del programa entero es de un año, dividido en cuatro trimestres con un total de 632 horas de cátedra, y culmina con la presentación de un trabajo de investigación final.

A lo largo de la cursada, los estudiantes atraviesan un recorrido progresivo: En el primer trimestre incorporan las herramientas básicas del oficio —manejo de fuentes, acceso a la información, entrevista, fotoperiodismo— junto con formación en análisis político y económico.

En el segundo, comienzan a vincularse con los medios de la Editorial Perfil, de la mano de directores, jefes de redacción y editores de Diario Perfil, Revista Noticias, Revista Caras, Revista Fortuna y Perfil.com.

En el tercero, los alumnos asumen roles de redactor, editor y jefe de redacción dentro de los medios del Grupo, produciendo contenidos especiales que se publican en Perfil.com. En el último trimestre, realizan prácticas profesionales en Diario Perfil, Revista Noticias, Revista Caras, Perfil.com, Radio Perfil o Net TV, mientras desarrollan su investigación final.

Las clases están a cargo de periodistas de trayectoria destacada, tanto en el ámbito académico como profesional, que se desempeñan en los medios de la Editorial Perfil.

Requisitos e inscripción

Las clases son virtuales y sincrónicas, lo que permite la participación de estudiantes de todo el país y del exterior, con encuentros los lunes, martes y jueves de 18:30 a 22:30.

Pueden postularse quienes posean título de grado, título terciario vinculado al periodismo, o cuenten con experiencia comprobable en el oficio.

Las inscripciones ya están abiertas. Quienes estén interesados pueden solicitar información y sumarse a las reuniones informativas virtuales escribiendo a [email protected] o al WhatsApp +5491140498679. Toda la información está disponible en usba.edu.ar/posgrado