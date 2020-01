La investigación recupera el incentivo

Hasta hace pocos días, las becas de los graduados universitarios,

biotecnólogos, físicos, químicos, sociólogos, filósofos, economistas e

ingenieros, se encontraban por debajo de la línea de pobreza. Una realidad que

el gobierno nacional anunció que revertirá tras la implementación de un plan de

recomposición de las becas doctorales y posdoctorales del Consejo Nacional

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Agencia Nacional

de Promoción Científica y Tecnológica.

El anuncio fue realizado días atrás por el jefe de Gabinete de Ministros,

Santiago Cafiero, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto

Salvarezza, y la presidenta del CONICET, Ana Franchi, quienes explicaron que

las becas doctorales aumentarán progresivamente de $29.000 a $45.000 y las

becas posdoctorales llegarán hasta $54.000 en junio de este año.

“Parte de saldar las deudas que se venían prorrogando durante cuatro años era

subir el monto y la cantidad de becas para nuestros investigadores del

CONICET”, afirmó Cafiero durante la conferencia de prensa donde se anunció

la nueva medida. “Es un esfuerzo importante (…), pero es central para

recomponer nuestro tejido de ciencia y tecnología, proteger a nuestros

científicos y trabajar en lo que el presidente venía marcando en la campaña:

una sociedad que tiene conocimiento es una sociedad rica, pero una sociedad

rica en recursos naturales o en otro tipo de recursos termina siendo una

sociedad pobre si no tiene conocimiento”, añadió el jede de Gabinete.

Por su parte, Salvarezza recordó que “las becas desalentaban a que la gente

se acercara al mundo de la ciencia”. Y agregó que el objetivo es que “los

jóvenes vean que se puede hacer ciencia en nuestro país y que el destino de

ellos no es Ezeiza (…). Esa es nuestra prioridad, que los jóvenes se queden en

la Argentina, que aquellos que se están formando o se han formado en la

universidad pública puedan permanecer y contribuir al desarrollo de nuestra

sociedad”.

Por último, Franchi destacó que la iniciativa anunciada es una “señal hacia la

ciencia y la tecnología, pero sobre todo a nuestros jóvenes, que eran los más

desilusionados y deprimidos porque no veían un camino en la ciencia”. Y

concluyó: “Ahora las becas no están más por debajo de la línea de la pobreza.

Un joven podrá hacer un doctorado con un estipendio que le permita vivir. Este

es el primer signo de la importancia que esta gestión le está dando a la ciencia

y a la tecnología”.