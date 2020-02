Suplemento Educación

La Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), una de las jóvenes instituciones

públicas de educación superior que vienen creciendo en territorio bonaerense, dio un

paso más en materia de infraestructura con la finalización del sector II del proyecto de

refuncionalización de la ex fábrica Tres Cruces iniciado en 2018, donde se encuentra

emplazada la sede Origone de la casa de estudios.

La ampliación edilicia se afrontó con recursos propios de la universidad y responde a

la demanda de dotar de espacios para los crecientes ingresantes. Desde que la

Universidad abrió sus puertas, la matrícula se multiplicó por diez. A comienzos de 2016

había 1800 estudiantes y en 2020 habrá más de 19.000. A ello se le sumó un

desafío arquitectónico: transformar una fábrica de embutidos en una Universidad.

La inauguración contó con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández

quien destacó el rol de la educación pública en el crecimiento del país. En ese sentido

remarcó: "Vivimos en un tiempo donde las sociedades son ricas si promueven la

inteligencia, la educación, la ciencia, la tecnología. Uno puede estar parado en un mar

de petróleo pero si no tiene la ciencia, la tecnología, la ciencia para sacarlo, no tiene

nada. Por eso el gran desafío de este tiempo es educar, educar y educar".

Acompañado por el Ministro de Educación, Nicolás Trotta, el Ministro del Interior,

Eduardo De Pedro, el Vicerrector Mg. Walter Wallach, y el Intendente de

Hurlingham Juan Zabaleta, Fernández también recordó un problema durante su gestión

junto al Presidente Néstor Kirchner: "Empezamos a pensar que si los chicos no podían

llegar a las universidades, las universidades debían llegar a los chicos". Esa decisión fue

"la que permitió la creación de las universidades del conurbano bonaerense" aseguró.

Desde el escenario, donde también se encontraban presentes la Secretaria

Académica Lic. Lizzie Wanger y las docentes investigadoras de la UNAHUR, Mariana

Pérez y Marisa Farber, el intendente Zabaleta destacó las medidas del Estado Nacional

orientadas a la emergencia alimentaria, a los jubilados y a la producción. "Aquí vienen

chicos y chicas que entienden que representamos futuro y esperanza, que entienden que

todo lo que les dijimos durante el año pasado lo estamos cumpliendo".

Luego, tomó la palabra el hoy secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk,

quien condujo los destinos de la UNAHUR durante sus primeros cuatro años de vida

académica: "Es un honor enorme que nos haya venido a acompañar el presidente a

inaugurar nuestras obras que son nuestro orgullo, porque lo hicimos en el momento más

duro para la educación pública y la Universidad argentina", expresó.

Sobre la obra

Sobre la calle Origone, se erige una pared con amplios ventanales. Anteriormente allí

había cámaras frigoríficas. Ahora serán dos laboratorios para Ingenieria

Metalúrgica e Ingeniería Eléctrica. Junto a estos espacios, habrá 8

aulas, oficinas, depósitos, baños, un auditorio y un patio interno parquizado.

La intervención planteada se orientó a darle continuidad arquitectónica al edificio

de Origone A, pero mejorando los accesos, de modo que permita acceder a la calle

interna que comunica con el hall central. A su vez se proponen espacios descubiertos

que mejoran la iluminación y la ventilación.

Con esta obra ubicada en el corazón de la sede Origone, no sólo se aumenta la

capacidad áulica, sino que se mejora la distribución, permitiendo que los/as estudiantes

circulen internamente por distintos edificios sin necesidad de salir fuera del predio

universitario.

La obra del Sector II que se inauguró tiene una superficie de 1600 metros cuadrados tras

una inversión de 39,9 millones de pesos. Por su parte, el acceso parquizado tiene una

superficie de 2600 metros cuadrados con una inversión cercana a los 8 millones de

pesos. Ambas obras fueron financiadas con recursos propios de la Universidad.