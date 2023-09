Los jueces Arslanian y Gil Lavedra recordaron su rol en la sentencia contra los dictadores

En el evento del relanzamiento de El Diario del Juicio con el que se cubrió el Juicio a las Juntas Militares organizado por Perfil Educación, los jueces Ricardo Gil Lavedra y León Carlos Arlanian, dejaron su mensaje en el encuentro.

Actualmente el doctor Gil Lavedra es presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y profesor consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además en abril de este año lanzó su libro "La hermandad de los astronautas. El Juicio a las Juntas por dentro", donde cuenta cómo fueron esos meses de trabajo en 1985. En el evento dijo: "Me resulta conmovedor estar sentado aca en compañia de mis amigos en el mismo lugar donde se celebraron esas historicas audiencias. El juicio fue una gran obra colectiva además del sustancial aporte es la decision audaz de Raúl Alfonsin, sin la cual no hubiera habido juicio".

Ricardo Gil Lavedra en el relanzamiento de El Diario del Juicio

A su vez sumo que hicieron falta muchos aportes que se llevara a cabo: "La decision del congreso, el informe de la CONADEP, que la Camara se juntara y organizara un juicio colosal en un lapso que hoy me parece imposible, 14 meses el tiempo de duracion del proceso. La gran tarea de la fiscalia y su equipo, la valentia que tuvieron muchos testigos, que vinieron a exponer publicamente frente a un tribunal, los padecimientos que habian sufrido. El personal de la camara cumplio una tarea extraodirnaria con militancia, compromiso y tenacidad"-

El diario del Juicio

En el marco del relanzamiento, agradeció al periodismo y especialmente a Editorial Perfil: "Porque lo que ocurria en esta sala tenia que ser divulgado, la publicidad del juicio, que en ese contexto fuera amortiguada por lo cual, las cronicas adquirian una enorme relevancia. El Diario del Juicio cumplió una tarea notable".

También el juez Arslanian dio un discurso frente más de 150 invitados: "Cuando comenzamos con el juicio, estábamos llenos de insertidumbres, dudas, inquietudes sobre que pasaría con esto que estabamos haciendo. No habia un público enfervorizado pidiendo Justicia, habia madres dolientes que pedian por justicia. Un gobierno que habia tomado una valiente decisión. Raúl Alfonsín tuvo la valentia que no tuvieron otros, de enjuiciar al pasado, de no conformarse. El valor de la memoria, de la necesidad de la memoria, de la existencia de organismos"

León Carlos Arslanian en el relanzamiento de El Diario del Juicio

Al igual que el dr. Gil Lavedra, Arslanian agradeció la labor periodistica: "La garantia nuestra de que se creyese en la nobleza de los objetivos del juicio, era que se difundiese, que la gente pudiera apreciar que era lo que habia pasado, para esto era necesario canales anchos de difusión, que estuvieron representados por la prensa. El diario del juicio traía no solamente un relato de las declaraciones, sino que tambien con una de opinion que ponian de resalto detalles que no podian trascender a la opinion publica sino fuera por la difusion del diaario. Gracias a eso aparecieron nuevos testimonios". Para terminar, expresó: "La comunidad exigia verdad, justicia. Jorge Fontevecchia tuvo aquella iniciativa que nunca decepcionó, el diario funcionó con regularidad y celebro fervientemente esta nueva iniciativa de reeditarlo".