“Mentiras y estadísticas: cómo leer datos”, el nuevo curso de Daniel Schteingart

En un contexto donde los datos circulan de manera vertiginosa, muchas veces sin contexto ni rigurosidad, Daniel Schteingart se ha convertido en una voz clave para comprender cómo se construyen, se interpretan y se manipulan las estadísticas en el debate público. En ese marco, la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) ofrece el curso "Mentiras y estadísticas: cómo leer datos en tiempos de desinformación", a cargo de Daniel Schteingart.

El curso se dictará a lo largo de cuatro clases virtuales sincrónicas. A partir de una mirada crítica y accesible, propone herramientas para interpretar datos, identificar errores comunes y comprender cómo se construyen los relatos numéricos que modelan el sentido común. Desde encuestas políticas hasta datos económicos, Schteingart ofrece una guía clara para no dejarse engañar por gráficos, porcentajes y titulares efectistas.

Las clases comenzarán el miércoles 5 de noviembre de 2025. Al finalizar, los participantes recibirán una certificación académica de Extensión Universitaria otorgada por la USBA. Las clases serán virtuales y sincrónicas, a través de una plataforma de streaming.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) fue creada por Grupo Perfil.

Daniel Schteingart es sociólogo (UBA), magíster y doctor en Sociología (UNSAM). Actualmente dirige el área de Desarrollo Productivo Sostenible en el think tank Fundar, donde también coordina Argendata, un proyecto de divulgación de datos sobre economía y sociedad. Es docente, investigador, consultor y columnista del programa De acá en más, conducido por María O'Donnell. Su trabajo se destaca por traducir complejidades estadísticas en herramientas claras y útiles para el análisis público.

Este es el contenido del programa académico del curso:

Clase 1: ¿Los datos hablan por sí solos?

Qué es un dato, cómo se construye y quién lo produce. Fuentes públicas y privadas. Contexto, metodología y sesgos. El rol de los datos en la conversación pública y la necesidad de interpretar antes de repetir.

Clase 2: Cómo se miente (o se confunde) con datos

Errores frecuentes en la lectura y presentación de información: promedios engañosos, escalas manipuladas, correlaciones espurias, omisiones clave. Cómo detectar datos mal usados o sacados de contexto.

Clase 3: Estadísticas al servicio de un relato

El poder del framing estadístico. Cómo los mismos datos pueden sostener interpretaciones opuestas. Técnicas de cherry picking, manipulación visual y storytelling numérico en medios, política y redes sociales.

Clase 4: Buenas prácticas para comunicar con datos

Criterios para producir y comunicar datos con responsabilidad. Claridad, honestidad y precisión como principios básicos. El valor de la transparencia y las herramientas disponibles para construir evidencia confiable.

Inscripción abierta aquí.

En la USBA estudiás Comunicación en un medio de Comunicación.

En oferta académica de Extensión Universitaria de la USBA, también están disponibles los siguientes cursos:

"Cómo se diseña una estrategia política exitosa", a cargo de Jaime Durán Barba.

"Cortázar, de un lado al otro", a cargo de Martín Kohan.

"Cómo vivir 100 años", a cargo del Dr. Alberto Cormillot.

"Magia y poder. El caso de Cometierra", a cargo de Dolores Reyes.

"La revolución de las comunicaciones: de los medios a las redes", a cargo de Martín Becerra.

"Constitucionalismo y democracia en América Latina", por Roberto Gargarella.

"Cómo construir una estrategia de comunicación política para las nuevas generaciones", a cargo de Antoni Rubí.

"Borges y la Inteligencia Artificial", a cargo de Andrea Colamedici.

"Ciencia política en la literatura, películas y series", a cargo de Miguel De Luca.

"Sebreli, un escritor libre", a cargo de Marcelo Gioffre.

"Herramientas de IA para la investigación en Ciencias Sociales", a cargo de Valeria Odetti.

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463