Nuevo curso sobre la “Gestión de crisis en la comunicación institucional”

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) anuncia la apertura de inscripciones para el curso Gestión de Crisis, dictado por Federico Quintero, especialista en comunicación estratégica. A lo largo de cuatro encuentros, se abordarán herramientas conceptuales y prácticas para anticipar, diagnosticar y responder de manera efectiva frente a escenarios críticos, tanto en el ámbito corporativo como en el institucional y político.

El curso propone un enfoque dinámico y aplicado, con casos reales y recomendaciones metodológicas que permitirán a los participantes desarrollar competencias esenciales en comunicación de crisis.

Programa

Encuentro 1 (05/11): ¿Qué es una crisis? – Definiciones clave y errores frecuentes.

Encuentro 2 (12/11): Diagnóstico y estrategia – Herramientas de análisis, diseño de mensajes y rol de voceros.

Encuentro 3 (19/11): Casos reales – Estudio de crisis corporativas y políticas.

Encuentro 4 (26/11): Metodología y prevención – Protocolos básicos y cultura organizacional post-crisis.

Federico Quintero es Licenciado en Sociología (UBA), con posgrados en Comunicación Científica, Médica y Ambiental (Universitat Pompeu Fabra, España / Instituto Leloir, Argentina), Comunicación en Organizaciones Complejas (FLACSO) y Comunicación Gubernamental (Universidad Austral). Consultor en comunicación estratégica y gestión de crisis, ha asesorado a empresas, organismos públicos y organizaciones sociales.

Inscripciones abiertas aquí.

En la USBA estudiás Comunicación en un medio de Comunicación.

La USBA es la universidad creada por la Fundación del Grupo Perfil.

En oferta académica de Extensión Universitaria de la USBA, también están disponibles los siguientes cursos:

"Cómo se diseña una estrategia política exitosa", a cargo de Jaime Durán Barba.

"Cortázar, de un lado al otro", a cargo de Martín Kohan.

"Magia y poder. El caso de Cometierra", a cargo de Dolores Reyes.

"La revolución de las comunicaciones: de los medios a las redes", a cargo de Martín Becerra.

"Constitucionalismo y democracia en América Latina", por Roberto Gargarella.

"Cómo construir una estrategia de comunicación política para las nuevas generaciones", a cargo de Antoni Rubí.

"Borges y la Inteligencia Artificial", a cargo de Andrea Colamedici.

"Ciencia política en la literatura, películas y series", a cargo de Miguel De Luca.

"Sebreli, un escritor libre", a cargo de Marcelo Gioffre.

"Herramientas de IA para la investigación en Ciencias Sociales", a cargo de Valeria Odetti.

Más información: [email protected] / WhatsApp: +54 9 11 4478-6463