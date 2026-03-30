Posgrado en Periodismo de Investigación: charla informativa en la USBA

La Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA) continúa con sus encuentros informativos para presentar el Posgrado en Periodismo de Investigación, una propuesta diseñada para quienes buscan especializarse en el desarrollo de investigaciones periodísticas en profundidad.

El programa se dicta dentro del edificio de Editorial Perfil, en Barracas, donde los estudiantes acceden a una experiencia formativa en contacto directo con medios como Perfil.com, Revista Noticias, Caras, Fortuna, Net TV, Canal E y Radio Perfil.

Este entorno permite que la formación académica se complemente con la dinámica real de producción periodística, integrando herramientas, tiempos y metodologías propias del trabajo profesional.

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El posgrado ofrece una formación intensiva en técnicas de investigación, análisis de información, periodismo de datos, verificación de contenidos y construcción de agendas informativas, incorporando además el uso de nuevas tecnologías aplicadas al periodismo.

El plan de estudios está orientado a brindar herramientas para el desarrollo de investigaciones complejas, con foco en el acceso a la información, el análisis crítico de fuentes, la ética periodística y la producción de contenidos en distintos formatos.

A lo largo de la cursada, los estudiantes desarrollan proyectos de investigación propios, que permiten aplicar los conocimientos adquiridos y construir un perfil profesional sólido dentro del campo del periodismo.

Las reuniones informativas se realizan todos los martes a las 18.30 y están dirigidas a quienes deseen conocer en detalle el programa, su modalidad y las oportunidades que ofrece esta formación.

Reunión informativa: Martes a las 18.30

Más información:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 11 5060-8474