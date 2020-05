¿Quién dijo que el trabajo del futuro es un trabajo sin derechos?

Gracias a la colaboración del área de comunicación de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), el suplemento Educación accedió a una entrevista realizada a Rubén Lucero, docente investigador de esa casa de altos estudios

que profundizó sobre los desafíos en el ámbito laboral frente al avance de las nuevas

tecnologías, al tiempo que ahondó sobre la necesidad de avanzar en nuevas regulaciones

acerca de qué ocurrirá, por ejemplo, con el teletrabajo después del coronavirus.

- ¿Cómo impacta el avance de las tecnologías en los empleos?

Desde los poderes hegemónicos ya se habla de la Cuarta Revolución Industrial, que está

entrando definitivamente en una era digital, con cambios drásticos en las formas de trabajar y

producir. Estas transformaciones tecnológicas que acontecen desde fines del siglo XX están

modificando aceleradamente las formas de trabajar y producir con un impacto impresionante

sobre los empleos. Se escuchan muchas voces diciendo que las tecnologías van a destruir

empleos, sobre todo los más rutinarios, pero también se crearán muchos nuevos. Lo que no se

dice, desde estos ámbitos hegemónicos, es que serán cada vez más precarios y flexibles, y

que, fundamentalmente, a los mejores y los mayormente remunerados sólo accederá una

minoría ultra calificada. No es mi intención brindar una mirada alarmista ni apocalíptica, pero

creo que es urgente discutir un nuevo contrato social, junto a los actores sociales del mundo

del trabajo y sobre todo con el Estado, con protagonismo y liderazgo para que los agentes del

libre mercado no hagan de las suyas y saquen provecho de este escenario que se presenta de

ahora en más.

- ¿Qué sucede con las actividades de plataforma que no están reguladas por convenios

colectivos?

Este es precisamente el ejemplo más visible de lo que mencioné antes, pero no es ni será el

único, porque lo que vemos es la punta del iceberg. Ya existen plataformas para otras

actividades, en la industria, en el campo, etc. El surgimiento de estas empresas, que forman

parte de la denominada “gig economy”, se ha visibilizado principalmente en el sector de

servicios, con la forma de “plataformas digitales” o “colaborativas”, lo que se conoce como

“Uber economy”, que no recurren a la subcontratación o tercerización tradicional, sino a la

contratación directa de personas, denominados en muchas ocasiones como “colaboradores” o

“socios”. Estas plataformas digitales no contratan directamente a los trabajadores, que son

mayoritariamente monotributistas sin salario fijo, horario, francos, aportes jubilatorios,

vacaciones, ART ni otros derechos. Afortunadamente, el Ministerio de Trabajo está tomado

cartas en el asunto y está impulsando un proyecto para regular la situación laboral de

aproximadamente 160.000 trabajadores que se desempeñan como dependientes de diferentes

plataformas digitales, y si bien el proyecto no plantea una modificación de la Ley de Contrato

de Trabajo, estaría creando al menos un estatuto específico para esta forma de empleo.

- ¿Cree que es necesario repensar el modelo gremial y laboral para incluir este nuevo

tipo de actividades?

La preocupación frente al avance de las tecnologías como amenaza a las fuentes de trabajo

está presente. En la investigación que realizamos en la UNLZ relevamos 79 Convenios

Colectivos de Trabajo, y hemos encontrado que un porcentaje importante (42%) contempla la

problemática, y dentro de este universo, el 24% contienen cláusulas de negociación a través

de instancias paritarias específicas y cláusulas de capacitación, o sea que realizan un abordaje

integral que permite a las organizaciones sindicales tener información sobre cada caso en

particular y poder participar en la elaboración de planes donde se minimicen las

consecuencias para los trabajadores.

- La pandemia expandió el "teletrabajo", ¿cómo impacta en la relación empleado /

empleador?

He visto circular varios artículos periodísticos donde muchos trabajadores dicen que de esta

forma están trabajando más que cuando iban a sus trabajos a cumplir un horario. La

utilización de los dispositivos móviles en general, que hacen a esta idea de los tiempos

flexibles, podría estar vulnerando el “derecho de desconectarse” haciendo muy difusa la

barrera entre tiempo de trabajo y tiempo libre, y allí pueden radicar riesgos psicosociales para

los trabajadores. En varios países desarrollados existen regulaciones al respecto, incluso

como materia de negociación obligatoria. Este derecho a desconectarse debe ser respetado, y

ya lo ha planteado también la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

- ¿Considera que a partir de ahora se viene un nuevo mundo del trabajo?

Seguramente se van a crear nuevos empleos y se destruirán los empleos más tradicionales, y

algunos robots o algoritmos reemplazaran a los trabajadores, pero el punto central es bastante

más delicado: hay una construcción cultural sobre el trabajo del futuro. Por otro lado, las

nuevas generaciones están muy ligadas a una tendencia hacia lo independiente, a no estar

atadas a las rigideces de las reglas laborales tradicionales. Esto parece muy bueno, pero

tiendo a pensar que terminará rompiendo los lazos de solidaridad y compromisos con el otro,

y con la cuestión sindical, y eso será una gran ventaja para quienes los contraten, porque la

realidad seguramente los encuentre más aislados, con empleos precarios y pocos derechos.

Hay un cambio en las formas de trabajar, que necesita de una redefinición, pero

fundamentalmente necesita nuevas y mejores regulaciones que den cuenta de ello, y en eso

suscribo un documento que elaboró Carlos Tomada con su grupo de la Universidad Nacional

de San Martín, en donde se pregunta y nos pregunta “¿quién dijo que el trabajo del futuro es

un trabajo sin derechos?”.