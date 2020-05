Reflexiones al sur de la pandemia: COVID-19 y filosofía

Por Miguel Ángel Forte

Aunque nunca sepamos nada acerca del futuro, podemos afirmar con Niklas Luhmann,

que, con arreglo a razón y a experiencia, cada presente, es la consecuencia de decisiones

tomadas en el pasado. Mientras, en lo inmediato, tal como afirma Habermas apropósito

de la pandemia del coronavirus: Nunca habíamos sabido tanto acerca de nuestra

ignorancia. Trayendo de esta manera una vez más al socrático; solo sé que no se nada.

Nos advierte además el autor a sociólogos y a economistas, que seamos cuidadosos con

las afirmaciones sobre las consecuencias de la pandemia. No obstante, si a pesar de la

sugerencia de Habermas, le damos lugar a las predicciones en el registro de la filosofía

contemporánea, podemos entonces recordar a la reciente apuesta distópica de Byung

Chul – Han, cuando imagina a la sociedad del futuro, regresando a su forma

disciplinaria y viral de la época de la guerra fría , o, por el contrario, concebir el futuro

societario global , en el registro utópico de Zizek, cuando vislumbra en el horizonte a

un comunismo de nuevo tipo, o bien cuando Agamben, afirma que tal peste, no es ni

más ni menos que otra excusa para poner en acto la permanencia de Estados de

Excepción, como en más de una ocasión ha sostenido. Si bien estas reflexiones han

generado ricos debates globales, no dejan de ser conjeturas y especulaciones, cuando

sabemos que el conocimiento, siempre está en el filo de la navaja entre aquello que

informa el mundo externo a la percepción y nuestras construcciones subjetivas.

Lazo social y sistemas sociales

Desde un punto de vista sociológico, trataré aquí de llevar a cabo algunas reflexiones

con lo que tenemos cerca, para así intentar comprender el presente de esta modernidad

tardía, que, en principio se caracteriza hoy, por una violenta discontinuidad de nuestras

vidas. Esto es que, un virus, por primera vez en la historia en todo el planeta, nos obligó

más temprano que tarde a retirar del espacio público, a una gran parte de la población en

el marco de una paralización del sistema económico capitalista mundial, sin

precedentes, cuando por ejemplo, el precio del galón de petróleo en el día de hoy, lunes

20 de abril a – 37 dólares, confirma, aunque de manera inversa, aquella profecía de Max

Weber, cuando decía que nuestra civilización iba a culminar, con la última tonelada de

carbón fósil. En tanto el sistema sanitario, según Rudolf Stichweh de la Universidad de

Bonn, en su artículo Simplificación de lo social durante la pandemia, lo presenta, como

aquel que concentrando el sentido de las comunicaciones globales a simplificado lo

social por la primacía de su función y afectó en consecuencia, al resto de los sistemas de

manera diferenciada. Por su parte y dentro del mismo sistema, se puede observar que,

según la información disponible, la vacuna o la medicación para la enfermedad, tardarán

un tiempo para encontrarlos y otro tanto para los efectos deseados en la prevención o la

en la cura respectivamente. Mientras tanto en cuarentena, la vida se ha desplazado hacia

el mundo virtual de nuestras pantallas de móviles y de ordenadores. En tal sentido, a la

manera de ejemplo, el sistema educativo, otro afectado de manera particular por el

coronavirus, desde los jardines de infantes hasta los posdoctorados, se ha puesto en

forma de aula virtual y sus variantes, aumentando la explotación y la auto explotación

del personal docente y administrativo, al tiempo que se atosiga de deberes escolares,

postergando así la posibilidad de, en ese tiempo, reflexionar en conjunto sobre la

situación particular que padecemos. Por otra parte, pero en igual sentido, nuestra vida

cotidiana y su mundo afectivo, el de los amigos, el de las reuniones, al fin aquel de los

encuentros de todo tipo y en todos los campos, se han adecuado al uso de programas y

de aplicaciones varias; abarcando incluso a nuestra sexualidad, que, en Argentina, se

hizo una cuestión de Estado con las correspondientes sugerencias programáticas,

impulsadas desde el Ministerio de Salud. Puede decirse entonces, en el espíritu de

Durkheim que, el lazo social, esto es; la factura del vínculo que nos da el lugar de

pertenencia a un todo y nos da la idea de nosotros, sea esta bajo la forma de clan, de

tribu o de nación, se ha modificado ya que aunque se diga, que la cuarentena es un

distanciamiento social, se trata al fin nuestra vida social de un distanciamiento de los

cuerpos, ya que lo social se mantiene, cuando las relaciones alter ego aunque se dan en

los intercambios en la soledad de cada uno, se forman grupos de relaciones virtuales en

todos los ámbitos de interacción. Cabe señalar aquí, que hace tiempo que nos venimos

entrenando para jugar este partido, cuando el capitalismo, bajo la forma de sociedad de

control y de rendimiento, pudo borrar la diferencia, desarrollo tecnológico mediante,

entre el espacio del trabajo y el del ocio, al tiempo que fue creando en la dinámica del

sistema capitalista, refinadas maneras de inclusión y de exclusión social, bajo la forma,

de conocimiento y de manejo diferenciado de programas o de aplicaciones que hoy

parecen instalarse en nuestras vidas, de manera sistémica y definitiva.

La cuarentena en sí misma

El otro aspecto de la crisis es el lugar que ocupa la preocupación en sí, por el tiempo de

duración y de la consecuente finalización de la cuarentena sin prestar la atención

suficiente acerca del problema que la motiva. Tampoco se observa, en el

comportamiento de las distintas sociedades de occidente, presión de la población sobre

la clase política por la cuestión y las implicancias del COVID - 19. En el caso de la

Argentina, por ejemplo, hay una ausencia notoria de comunicaciones desde el sistema

político. Siendo a su vez por otra parte, el posicionamiento de la sociedad respecto de la

política, de la ciencia y de la economía, lo que seguramente, definirá el futuro de las

democracias occidentales. De momento, la población se encolumna detrás de la cabeza

del poder ejecutivo, más allá de la línea de acción que este trace en la crisis. Así la

obediencia, puede resultar ser la forma que la sociedad encuentra para evitar la anomia

ante la incertidumbre. Por otra parte, en relación con la forma en que se manifiesta en

las redes el efecto de la cuarentena, se puede observar la presencia en la población de

los aspectos culturales que hacen a la vida cotidiana en el marco del liberalismo, del

Estado de Derecho y del individualismo. Así en la cuarentena, que cuenta con

restricciones variadas para la libre circulación, se echa de menos a las costumbres del

individualismo urbano. Por otra parte, paradójicamente con las demandas liberales de la

población hastiada en la cuarentena, se cuestiona al capitalismo de Occidente por su

respuesta ineficiente a la pandemia mientras que se valora a los Estados capitalistas,

autoritarios, no individualistas de China y de Corea del Sur, con marcadas diferencias

de clase, como se ha visto en la película coreana Parasite, del sociólogo Bong Joon Ho.

Aquellas son sociedades con un fuerte control sobre la población, como señala Byung –

Chul Han, aplicados en la coyuntura al sistema sanitario y sugiere el filósofo coreano

radicado en Berlín, la posibilidad, de que estos modelos triunfantes contra la epidemia,

puedan resultar en el tiempo, susceptibles de ser exportados, a lo que habría que agregar

a su pronóstico, que la capacidad económica de los países citados al servicio del

desarrollo tecnológico aplicado a la sanidad y al disciplinamiento sobre la población

resultó determinante. Queda entonces al fin, abierto el interrogante sobre las

consecuencias que dejará la pandemia sobre la humanidad, en que repercutirán sobre el

orden social en el futuro cercano y que protagonismo tendrá la humanidad al fin sobre

su destino.

*Sociólogo y profesor titular regular plenario de Sociología General en la Facultad de

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA)