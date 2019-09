Stephens-Davidowitz cerrará el Congreso Internacional de Economía

Invitado por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), el filósofo y economista Seth Stephens Davidowitz visitará nuestro país para realizar una serie de actividades del 4 al 8 de octubre de 2019. Entre ellas, el doctor en Economía por la Universidad de Harvard será el encargado del cierre de la edición 2019 del Congreso Internacional de Economía y Gestión (ECON), con una conferencia magistral, el próximo viernes 4, a las 17, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Davidowitz brindará además una conferencia abierta a toda la comunidad en el auditorio de la Universidad Nacional de San Martín, titulada “Ciencia de datos y economía: un desafío contemporáneo”, el día lunes 7 de octubre a las 18.30 horas.



Luego de recibirse como economista y motivado por su interés en torno al análisis crítico de datos, Davidowitz realizó un Máster en Filosofía en la Universidad de Stanford y trabajó como cientista de datos en Google, donde contribuyó al desarrollo de Google Trends. Actualmente, Seth Stephens Davidowitz es escritor y editor del New York Times, y profesor invitado de varias universidades norteamericanas de la Ivy League.

Su best seller Todos Mienten, prologado por el lingüista Steven Pinker, ha sido traducido a múltiples idiomas, es récord de ventas y ha recibido dos de los mayores premios del mercado del libro: PBS NewsHour Book of the Year y Economist Book of the Year.

Las conferencias que brindará en Buenos Aires intentarán aportar a través de su estudio de la big data y la filosofía un debate acerca de la conducta humana y una pregunta ética acerca del uso de los datos.