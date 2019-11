Tercera edición del Club de Debate en Facultad de Ciencias Sociales de la UBA

El próximo martes a las 18 hs, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029), tendrá lugar la tercera edición del Club de Debate. La actividad realizada en el marco de la Carrera de Ciencia Política abordará como tópico central la situación política y social de Venezuela. Así, los participantes serán divididos en dos equipos con el objetivo de defender una postura -la cual se les asignará en el momento y por sorteo - argumentándola.

De tal modo, cada uno de los equipos -uno en representación de la postura de Nicolás Maduro y otro en representación de Juan Guiado- tendrá la libertad de encaminar el debate sobre el eje que considere conveniente: economía, política, rol institucional del Estado, Derecho Humanos, política internacional, etc. Todo el ejercicio será evaluado por un jurado conformado por especialistas en materia de política latinoamericana y análisis diferentes componentes del debate, como es el lenguaje no verbal y el buen uso de los argumentos.

“Hoy en día, principalmente este año de elecciones, el país quedó definido por el debate. Se trata de una instancia de exposición frente a un público, en parte fanático y en parte criticó. La mayoría de los analistas llegaron a una conclusión inequívoca: los debates presidenciales del 2019, a diferencia de la edición 2015, solo sirvieron para afianzar el nicho de votos de Alberto Fernández y de Mauricio Macri. Siendo que los demás candidatos no sobresalieron en los resultados electorales que se evidenciaron con posterioridad a las disertaciones. La pregunta irrefutable que nos queda, entonces, es la siguiente: si nos dicen lo que queremos escuchar, o en el peor de los casos, si escuchamos lo que queremos, ¿para qué sirve el debate?”, señala Aldana Arias Britos, organizadora de la tercera edición del Club de Debate.

Desde el Ágora de la Antigua Grecia hasta los sets televisivos o los recintos universitarios –como fueron la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el 2019- los debates han sido eventos convocantes para dirimir posturas e identificar posibles lideres políticos. Articular una argumentación sólida y ejercitarse en el arte de la oratoria parecen la clave para disputar cualquier debate.

“Es sumamente importante, no solo para la formación del cientistas social, sino también para cualquier otro profesional, tener argumentos sólidos para dialogar. Me encontré en un montón de situaciones en donde no se podía hablar de determinados temas o en donde no podías intercambiar opiniones sin que te ataquen o te digan que estas equivocado. Ahí me di cuenta de la importancia de esta actividad o de actividades como Modelos de Naciones Unidas, en donde uno puede poner en práctica estas herramientas que ayuden a crear, moldear o fortalecer el intercambio, la oratoria y la argumentación. El objetivo de las discusiones o debates no debe ser el triunfo, el tener la razón, sino el progreso y el intercambio. El Club de Debate empezó como una actividad para aprender y fortalecer estas herramientas de diálogo y esperamos que siga creciendo”, señala la licenciada en Ciencia Política Jimena Pavluk, impulsoras originales del Club de Debate.

Sobre el funcionamiento de la actividad que tendrá lugar el martes, Arias Britos señaló que “las instancias de debate funcionan en espiral: se asciende y se amplía un tema inicial desde las diferentes posturas, se encuentran puntos en común, se retoman puntos anteriores, los argumentos se tuercen y se reformulan. Como miembro del equipo que participó en el modelo de debate presidencial organizado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el pasado martes 22 de octubre en representación de la UBA y organizadora del Club de Debate, estoy convencida de lo fructífero de este tipo de actividades en donde lo diferente, pocas veces resulta antagónico”.

Inscripción para asistir al debate el martes 5 las 18 hs: https://forms.gle/sZybBnTiKTqsMT36A o clubdedebateuba@gmail.com