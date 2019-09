Fernández en busca del voto radical: "Yo también soy el resultado de Alfonsín"

El candidato presidencial Alberto Fernández, encabezó esta noche una cena con el postulante a jefe de Gobierno porteño del espacio, Matías Lammens, y a radicales en el Club Lalín de la Ciudad de Buenos Aires. "Uno es resultado de muchas cosas, y yo también soy el resultado de (Raúl) Alfonsín", sostuvo el ex jefe de Gabinete, al recibir el respaldo de los radicales K porteños, al referirse al fallecido ex presidente de la Unión Cívica Radical.

Al destacar la figura del ex mandatario radical, Fernández señaló que el mejor homenaje a Alfonsín en una eventual administración nacional sería tener presente el concepto de que "con la democracia se comía, se curaba y se educaba". Alfonsín "siempre se plantó diciéndoles a los argentinos, con franqueza, lo que correspondía", señaló Fernández. "Casi nos convencen que la política no era el camino, cuando en realidad no hay mayor decencia que hacer política. Alfonsín fue uno de los que me enseñó que la política es el camino", dijo.

"Lo que Alfonsín enseñó es que uno sólo tiene un compromiso con la gente y sus ideas, y esa es la mejor política que se puede hacer", dijo el candidato del Frente de Todos. Además, seguro de su victoria electoral el próximo 27 de octubre, Fernández mencionó que "cuando el mandato nuestro termine [en 2023] se estarán cumpliendo 40 años del retorno de la democracia".

“Alfonsín fue un hombre inigualable, de una enorme generosidad y una mayor capacidad política", remarcó el candidato. "Por eso me pone muy contento compartir espacio con quienes se reivindican alfonsinistas", agregó frente a una audiencia entre la que estaban el legislador porteño Leandro Santoro; la candidata a vicejefa de Gobierno, Gisela Marziotta; el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo; el diputado nacional Leopoldo Moreau; el ex gobernador de Misiones y actual senador Maurice Closs; y el mandatario electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella,entre otros.

Mirá el video del encuentro:

D.S.