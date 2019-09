Leopoldo Moreau: "Cambiemos ya no tiene razón de ser"

por Julian D'Imperio

Leopoldo Moreau, diputado radical del Frente de Todos, encabezó este lunes 23 de septiembre de 2019, junto a Leandro Santoro, el acto que reunió a los "alfonsinistas" que manifestaron públicamente su apoyo al candidato Alberto Fernández. En diálogo con PERFIL, pronosticó el fin de la alianza Cambiemos, que integra la Unión Cívica Radical, después de las elecciones del 27 de octubre y anticipó la posibilidad de ampliar su espacio sumando dirigentes de dicho partido. Además, criticó al senador Miguel Ángel Pichetto y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

—Se ha conocido que antes de terminar su mandato, Vidal impulsa el nombramiento de 42 jueces y 17 fiscales. ¿Qué te genera eso?

—Eso es una grosería. Quien está finalizando su mandato no puede imponer una colonización de su propio partido en la Justicia. Es evidente que debe tener una preocupación y necesita blindarse.

—Este es un acto en donde un sector del radicalismo muestra su apoyo al Frente de Todos. ¿Cree que el otro radicalismo de Cambiemos podrá tejer nuevos vínculos con el Frente de Todos?

—Yo creo que sí, muchos dirigentes radicales van a desandar el camino, que fue profundamente equivocado, de acompañar un modelo y un proyecto neoconservador que no solamente le quitó identidad ideológica sino densidad política. El radicalismo ha terminado perdiendo casi todas las capitales de provincias, que muchas de las cuales venía conduciendo desde hace más de 20 años. Y además me parece que van a constituir bloques aparte de Cambiemos y que pueden ser sumados al esfuerzo de la reconstrucción, sería el mejor camino para que puedan reivindicarse.

—¿Usted imagina que ya no existirá Cambiemos el 11 de diciembre?

—Y no tiene razón de ser, como ya no tiene hoy razón de ser Cambiemos. ¿Qué es Cambiemos? No es nada, es el ajuste, es el endeudamiento. Hasta se le dificulta hacer una campaña electoral, porque evidentemente no pueden mostrar a lo largo de casi ya cuatro años de gestión ningún logro para la Argentina ni para la sociedad.

—Hoy el ministro de Justicia Germán Garavano presentó un anteproyecto de la reforma del Código Procesal y refirió a una iniciativa de una reforma penal juvenil que podría incluir la baja de la edad de imputabilidad a 15 años. ¿Cuál es su opinión?

—Que quieren hacer campaña con el miedo. Eso está en línea con la tontería berreta que dijo Pichetto de que a quien le sobrara un departamento se lo iban a expropiar. Están desesperados absolutamente. Ya nadie les cree nada, no merecen la confianza de nadie y simplemente están tirando palos a la marchanta para ver cómo llegan a la elección.

