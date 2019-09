Miguel Ángel Pichetto volvió a polemizar este lunes 23 de septiembre con el kirchnerismo, su objetivo predilecto (desde que integra el actual oficialismo). El senador nacional le respondió a Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional, que este fin de semana propuso una revisión de la historia argentina que "incorpore una valoración positiva de la guerrilla de los años 70".

"No me sorprende. González expresa visiones de izquierda que indican claramente quién es el poder. Horacio González es Cristina. Es incontinente verbal, le gusta hablar en exceso y se enamora de lo que dice", expresó el ahora candidato a vicepresidente de Mauricio Macri al ser entrevistado por Eduardo Feinmann en Radio La Red.

Pichetto respondió así al cofundador de Carta Abierta, quien este domingo sostuvo que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no debería conformarse con ser "una mera vicepresidenta". "Fue ella quien abrió paso a esta nueva etapa, no puede ser una mera vicepresidenta", argumentó González en una entrevista con la Agencia Paco Urondo.

Pichetto: "Volver al esquema bolivariano de Latinoamérica, condena al país al fracaso"

El senador coincidió con esa afirmación, aunque le dio una valoración diferente, dado que sostiene hace varios meses que su antigua compañera de banca no se limitará a su tarea parlamentaria y en cambio será central en el eventual Gobierno de Alberto Fernández. "Es indudable que la centralidad de esa fórmula la tiene Cristina Fernández de Kirchner. No imagino a Cristina en ningún lugar en donde no tenga la centralidad. Es la que diseñó esta propuesta y eligió el candidato", opinó.

Pichetto fue lapidario con el Frente de Todos, al decir que "no pueden callarse, en el fondo son tontos", frase que ejemplificó con la "incontinencia verbal" de la propuesta de Juan Grabois sobre una reforma agraria. "Por ahí se pueden llevar un chasco; gente que estaba callada y ahora habla. La sociedad va a mirar muy bien estos procesos, porque González es claro, dice donde va a estar el poder", evaluó.

Pichetto: "Los obispos sobreactúan para quedar bien con el Papa Francisco"

El dirigente justicialista redobló sus críticas a González: "No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, son ideas viejas, que atrasan 70 años", dijo, y consideró que "esto es lo que está en debate en la sociedad argentina" en los comicios del 27 de octubre: "el destino del país, de la gente, en o que viene, que es la elección importante".

En ese sentido, el senador agitó el fantasma bolivariano en caso de un triunfo del peronismo: "Los que tengan una vivienda de más, una casa o un departamento, ese departamento lo van a tener que entregar a la revolución", aseguró.

FF/FeL