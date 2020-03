por Redacción Perfil

Lo que no se vio de la boda de Sonia Caputo

Sin duda, el casamiento de la hija de Nicolás Caputo marcó el cierre del verano esteño. La colorida vidriera, los tres días de actividades continuas que rodearon a la ceremonia propiamente dicha y algunos de los invitados conformaron un combo perfecto para clausurar la temporada estival 2020. Cena para los invitados del empresario que ya el viernes aterrizaron en Punta del Este, sunset en La Escondida al día siguiente para los que se sumaron el sábado, ceremonia y gran fiesta el domingo, e incluso un almuerzo relajado para algunos al día siguiente. Si bien la vidriera que se publicó en los distintos medios fue variopinta, hubo una incógnita para la que más propios que ajenos no supieron dar respuesta. Y se debió a que cuatro de los invitados más próximos a Nicolás Caputo montaron una estategia para no salir retratados por ninguna cámara. El principal fue Mauricio Macri, “hermano” del anfitrión, cuya imagen se coló junto a la de Juliana Awada por la emoción de una instagrammer que, al verlos, subió video e imagen que al día siguiente –tarde– ya no estaban en su Instagram. Quienes sí lograron escabullirse de fotos públicas fueron Horacio Rodríguez Larreta y Bárbara Diez, y Carolina Stanley y Federico Salvai. El resto, con mayor o menor suerte, salió retratado en los medios: Andrés Ibarra y Carla Piccolomini, Cristian Ritondo y Mariana Gallego, Rogelio Frigerio y Victoria Costoya, y Diego Santilli y Analía Maiorana.

A lo de barbier

Otros que pudieron disfrutar del bajo perfil fueron los hijos de Macri, y no solo Antonia. Agustina, Francisco y Gimena –hijos del primer matrimonio del ex presidente– también estuvieron en la ceremonia y en la fiesta de casamiento. Y todos ellos –Juliana Awada y Valentina incluidas– se alojaron durante el fin de semana largo en la casa que Bruno Barbier tiene en José Ignacio.

Todos juntos

Tanto Nicolás Caputo como su ex mujer Verónica Stegmann distribuyeron algunas invitaciones por separado. Y esta última fue quien invitó a Ivonne Bordeu, la madre de los hijos mayores de Mauricio, quien estuvo con Carlos Sánchez, su actual pareja y padre a su vez de una it girl que vive entre Nueva York y París.

Democratica lista

La lista de regalos de Sonia Caputo y Santiago fue amplia en ítems y precios. Resuelto el techo gracias a un regalo familiar, eligieron desde un cesto de ratán de $ 750 hasta noches de hotel en Kyoto por $ 65 mil.

Apuesta a ganador

Los tiempos cambian y rápido, y ayer nomás Jaime Duran Barba hubiera sido la estrella de la reciente XV Cumbre Mundial Política que Daniel Ivoskus organizó en Cancún hace una semana. Dado el resultado electoral, Antonio Sola –quien estuvo con la dupla Alberto y Cristina 2019– ocupó ese lugar y fue la ponencia más esperada y, obviamente, la que cerró la cumbre. A pesar del destino, hubo pocos argentinos entre los asistentes.

Compas de espera

A pesar del plácet ya otorgado por China al embajador argentino Luis María Krecler, aún no se definió cuándo viajará de Suiza a Beijing. Tampoco cuándo lo hará Sabino Vaca Narvaja, quien también ocupará un cargo en ese destino, aun cuando se rumoreaba que esa plaza ya estaba cubierta.