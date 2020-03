por Redacción Perfil

Embajada abierta antes de la pandemia

A pocos días de que el coronavirus marque una bisagra en las agendas de todo tipo de eventos, la residencia del embajador de Japón en la Argentina abrió sus puertas, y atravesando esa discreta estructura frontal que ostenta la propiedad ubicada en una discreta calle de Belgrano R, unos 550 invitados participaron de la primera fiesta nacional de la era Reiwa –que significa bella armonía– en homenaje al natalicio del nuevo emperador Naruhito. Se habla de nueva era porque Naruhito, al asumir en mayo de 2019 como emperador, cerró la era imperial Heisei de su antecesor Akihito, que duró 31 años. Como sucede con otras cabezas monárquicas, las celebraciones de este tipo se festejan en la respectivas embajadas en fechas acordes a las agendas de los respectivos países. Si bien el natalicio de Naruhito fue el 23 de febrero, en la Argentina se realizó a comienzos de marzo. Y no hay ningún ritual salvo, logicamente, la entonación de ambos Himnos y el brindis. La “presencia de emperador” se manifiesta en simplemente un portarretratos sobre una mesa en la entrada. El despliegue gastronómico es lo que genera mayor espectativa. Y no defraudó. A pesar de la fecha y de que Takahiro Nakamae es un embajador relativamente nuevo, hubo ministros como Luis Basterra, el director de YPF Guillermo Nielsen, también Martín Redrado, Ana Cafiero, Jaime Duran Barba, y Carlos Menem, con su hija Zulemita, y Luca, su nieto mayor, María Kodama, el mediático cocinero Takehiro Ohno y hasta la famosa bloguera gastronómica Carolina Puga más conocida como “Paulina Cocina”. En un escenario que no hacía prever que la Organización Mundial de la Salud declarara al coronavirus como pandemia, Nakamae habló sobre “los encuentros internacionales importantes” que Japón tiene en agenda: los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio; Juegos para los que seguiremos tomando las medidas necesarias para que su celebración sea exitosa y segura para los atletas y para el público en general”. Por suerte también anunció la Exposición Internacional Osaka 2025 que ya está en marcha.

Todo puede esperar

Otra embajador, en este caso el italiano Giuseppe Manzo, fue quien tuvo que cancelar por razones obvias un evento que venía preparando con antelación: “Italia en Catamarca” y que iba a darse a partir del viernes. Sobre todo porque numerosas empresas y delegaciones italianas habían adherido a las iniciativa, con presencia in situ.

Con exceso permitido

Si finalmente puede viajar a “tomar posesión” de su cargo como embajador en España, hay algo que Ricardo Alfonsín llevará de más. Y son algunos kilos ganados en las sucesivas comidas de despedida que le organizaron por ese motivo.

La venganza del chancho

El desarrollo del Chanchogate que tuvo a Federico Alvarez Castillo como protagonista en Punta del Este, comenzó a utilizarse en media trainings como el ejemplo perfecto de todo lo que no debe hacer el titular de una compañía ante un hecho de crisis. Soberbia, sumada a miopía para medir el alcance mediático –y no neutralizarlo–, y la carga negativa que le generó a la marca con la consiguiente posible pérdida de ventas y prestigio, son algunos de los ítems que ofrece el caso. Con ironía y efectivo marketing, a dicho hecho se lo bautizó: La venganza del chancho.