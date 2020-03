por Redacción Perfil

Del bullyng al "hoy te convertis en heroe"

Cuando en la adolescencia Martín Guzmán jugaba al fútbol, no solía ser de los primeros en ser elegidos por los respectivos equipos. Una situación muy común a esa edad y mucho antes también. Y, sobre todo, todavía no había sucedido el Mundial de Fútbol 2014, cuando la frase de Javier Mascherano “Hoy te convertís en héroe” –dicha al arquero “Chiquito” Romero en el partido contra Holanda– arrasó con cientos de páginas de libros de autoayuda. Y quedó como empuje motivacional para cualquiera que atraviese un momento decisivo. Tampoco en esa época existía el concepto de bullying. La cosa era simple: los más habilidosos se elegían primero. Sí, el concepto de revancha. En esta anécdota, los tres conceptos se combinan. Dicen que hay un grupo online en La Plata –que primero fue de Facebook– entre muchos de aquellos que integraban el grupo de fútbol donde también jugaba Guzmán. Y que comenzó a reactivarse cuando su nombre circulaba como posible ministro de Economía de Alberto Fernández. También algunos del grupo recordaron un texto que el economista envió de su progreso cuando, ya instalado en Estados Unidos, trabó una relación que sería definitoria para su carrera profesional: el encuentro con el premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz y su actual mujer, Anya Schiffrin. A la distancia, muchos de ellos leyeron eso como “su revancha”. Pero ya en funciones, y sobre todo en la coyuntura y con la renegociación de la deuda con el FMI, Guzmán pasó a la fase Mascherano, en un cotidiano repetir aquello de “hoy te convertís en héroe”.

Pasado freezado

Las internas en la política son parte del esquema de todos los partidos. Con menor o mayor exposición, y con distintos grados de intensidad. Ni los integrantes más atildados pueden escapar de esa mecánica inherente a espacios donde lo que finalmente se juega es poder. La gravedad de lo que implica la pandemia del coronavirus y el accionar para evitar que esa famosa curva replique los valores que se dieron en otros países pusieron en el freezer ese producto, pero sigue latente como el “corazón delator” de Edgar Allan Poe. Igual, al menos en ámbitos del Gobierno de la Ciudad, no varió la división que se marca de adentro hacia fuera: nosotros somos oposición, no macrismo. Y la aparición –todo en la galaxia online– de “asteroides sin estela ni brillo”, con comentarios que no aportan, profundiza esa situación interna y sirve de tamiz. El caso “médicos cubanos” rankea primero en esa galaxia; los posteos por la efeméride del 24 de marzo, en segundo puesto.

Por la vuelta

Guido Sandleris reaparece en escena y, acorde a los tiempos, será en formato online. Quien fue presidente del Banco Central hasta diciembre de 2019 abrirá el panel que para el lunes 30 montó la Universidad Di Tella para el ciclo “Pandemia: políticas sanitarias y consecuencias económicas”. El tópico de Sandleris –junto a Nicolás Merener– será “Pandemia, macrofinanzas y respuestas a la crisis global”.

No ha lugar

Un tradicional e histórico club porteño, que como casi todos cerró sus puertas hasta que se normalice la situación sanitaria, recibió una noticia judicial que ya es motivo de consulta en el directorio. El fallo en cuestión lo obliga a pagar una cifra millonaria por el juicio que lo enfrentó con AYSA.