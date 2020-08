EN LA CIUDAD EXISTE LA SENSACION LATENTE DEL “ENEMIGO INTERNO”

Arde la interna en JxC. La semana última fue un ejemplo. Y, según dicen, Horacio Rodríguez Larreta entendió el mensaje y lo desarticuló. El pasado fin de semana, en una de las radios afines al macrismo, hicieron circular un “chisme político” en boca de una mediática farándulera que apuntaba a una integrante joven de la intimidad del jefe de Gobierno. Hubo sorpresa en el entorno larretista porque hicieron circular una fake news donde la protagonista era la hija mayor de su mujer, Bárbara Diez. Desmontada esa proto-opereta, en el entorno de la Ciudad entienden que el macrismo residual está dolido por dos cuestiones. Una, que en el Día del Amigo, Larreta haya dicho que Mauricio Macri no era su amigo. Y eso se sumó a que ya antes del estallida de la cuarentena, el gobierno porteño marcara diferencias cuando se lo mencionaba como “macrismo”. Es decir, ellos aclaraban que en todo caso, eran “oposición” o “Juntos por el Cambio”, pero no “los macristas”. A pesar de toda esta interna, Rodríguez Larreta y su equipo se manejarán como hasta ahora como oposición constructiva y dialoguista con el gobierno nacional y el bonaerense, más allá del hilo de tuits críticos (pero no descalificadores) que el jefe porteño decidió divulgar días atrás en torno a la reforma judicial.

CURIOSIDAD CORTESANA

En celebración del Día del Abogado –que fue ayer sábado 29–, en la semana la Fundación Expoterra organizó una conferencia por zoom sobre “Covid19 y el derecho ambiental”. Hubo dos único oradores, abogados ambos. Uno fue Pablo Lorenzetti, hijo del juez de la Corte Suprema. El otro, Néstor Cafferatta, quien casualmente también reviste en el máximo organismo judicial, como secretario de la Oficina de Medioambiente. Semejante coincidencia fue una de las comidillas de la Corte, que no cesan.

DESCONCIERTO

Habría cierto desconcierto en algunos macristas por el apoyo anticuarentena de Mauricio Macri sabiendo además que el coronavirus afectó a su círculo de amistades. Una de las mejores amigas de Juliana Awada tuvo con Covid a sus dos hijos adolescentes y a su marido; y éste último estuvo muy grave. De hecho, ya recuperados los tres, ahora este mujer emplea su red social más usada para hacer campaña “para donar plasma” porque salva vidas. Y el origen del contagio fue justamente una reunión que superó el número de personas aconsejado.

INTERNA FAMILIAR LETAL

También sucede en el llamado “primer mundo”. Una interna familiar expuesta en redes sociales determinó que Donald Trump viera partir a Kellyanne Conway, una pieza comunicacional clave de su mesa chica. En su renuncia, la asesora argumentó su necesidad de pasar más tiempo con la familia. Ella trabajaba para el oficialismo pero vivía con la oposición: su marido, George Conway, forma parte del Proyecto Lincoln, republicanos que quieren evitar la reelección de Trump. Y Claudia, su hija de 15 años, publicó tuits antiTrump y contra su madre que se viralizaron. Dos de ellos fueron furibundos: “La vida es injusta cuando te despertás y ves a tu propia mamá hablando junto a un homófobo y violador”, y “ El trabajo de mi mamá me arruinó la vida. Es terrible que ella igual siga así después de años de ver sufrir a sus hijos. Egoísta. Damas y caballeros: sólo lo hace por fama y dinero.”