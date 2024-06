Son indios con pasaporte suizo, tienen US$ 47 mil millones, y fueron condenados por 'miserables'

Un tribunal suizo condenó a cuatro integrantes de una billonaria familia de origen indio por explotación de tres empleados que trabajaban en su propiedad de Cologny, comuna que pertenece a Ginebra. Prakash Hinduja, de 78 años, su esposa Kamal, de 75, fueron sentenciados a cuatro años y seis meses de cárcel; y su hijo Ajay, de 56 años, y la esposa de éste, Namrata, de 50, a cuatro años, según especificó a presidenta del tribunal de Ginebra, Sabina Mascotto.

Namrata y Ajay Hinduja (círculos), al ingresar al juzgado, en Ginebra (Suiza).

La acusación. En el juicio se detalló que la familia Hinduja traía personal doméstico de la India y, según la demanda, les confiscaba los pasaportes al llegar a Suiza, le tenía vedada la salida fuera de los límites de la propiedadess, y les pagaban un salario “del 80 al 90 por ciento inferior” al que les correspondería en Suiza. Esto es, nueve dólares por entre quince y dieciocho horas de trabajo diario, lo que redunda en un salario mensual de 247 a 443 dólares. Esto representa menos del diez por ciento de lo estipula la ley suiza para ese tipo de empleo.

El millonario indio que gastó US$ 117 millones en pre-boda de su hijo menor.

Según la defensa de la familia Hinduja, los tres empleados denunciantes no vivían aislados y ninguno “fue engañado en cuanto al salario” que ganarían. Y sumaron que los tres empleados, según los abogados de la defensa, “estaban agradecidos a los Hinduja por ofrecerles una mejor vida”. El abogado del Ajay Hinduja –el hijo del matrimonio condenado–, criticó lo “excesivo” de la acusación a su cliente y también que el tribunal debería aplicar “justicia, no justicia social”. Y en conjunto, los abogados de la familia concordaron en apelar la sentencia porque las acusaciones de los fiscales tenían como único objetivo “cargarse a los Hinduja”.De los cargos que pesaban sobre los Hinduja, la presidenta del tribunal descartó el de trata de personas porque alguno de los tres empleados, había regresado a Ginebra después de un viaje a India. Los dos Hinduja mayores, no estuvieron en el juicio.

El Grupo Hinduja tiene presencia en 38 países y 200 mil empleados.

Según Forbes, los Hinduja condenados tienen nacionalidad suiza, una fortuna de 47 mil millones de dólares, y si bien la base de sus operaciones está en Reino Unido, se los ubica como una de las veinte dinastías más ricas de Asia. El Hinduja Group tiene intereses comerciales en la industria energética –petróleo y gas–, en mundo financiero, y en la salud. Y con presencia en treinta y ocho países, suman unos doscientos mil empleados.

El viernes 21 de junio, dos de los Hinduja, y sus abogados, ingresan al tribunal de justicia , en Ginebra.

Este conglomerado de empresas fue fundado por Parmanand Deepchand Hinduja en 1914 en parte de lo que hoy es Pakistán. En sus inicios se enfocó en la venta de productos, luego incursionó en la banca. Para 1919 el empresario había logrado expandir sus negocios a Irán, donde operó hasta la llegada de la Revolución Islámica en 1979. Ante eso, los Hinduja mudaron sus operaciones a Reino Unido. Los hijos del fundador -Srichand, Gopichard y Prakash- compartieron la dirección del holding y continuaron con su expansión e internacionalización. A la muerte de Srichand en 2023, su hermano menor, Gopichard lo sucedió al frente del grupo en Londres, mientras que Prakash -uno de los juzgados en Suiza- se quedó con los negocios que tienen en Mónaco. Y en esa ciudad permaneció con su mujer durante el juicio, por un tema de salud.