El rey Juan Carlos I dio su versión del robo de la capa que sufrió la reina Sofía en Argentina

Hace unos días, la escritora francesa Laurence Debray estuvo en Buenos Aires para presentar Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I, en cuyo proceso de escritura ella trabajó dos años junto al emérito, en Abu Dhabi.

27 de noviembre de 1978. La cena de gala a los reyes de España con el dictador Videla de anfitrión. Esa noche, Julia Sundblad de Beccar Varela le roba la capa a la reina Sofía.

Este legado –como él lo llama– que podría resumirse con el verso de Joaquín Sabina “cada vez que me confieso me doy la absolución”, tiene a la Argentina presente en la visita que los reyes Juan Carlos y Sofía de España realizaron en noviembre de 1978, a treinta dos meses del golpe de Estado de la dictadura cívico-militar.

¿Qué significó el viaje de los reyes de España a la dictadura cívico-militar argentina?

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El general Jorge Rafael Videla era presidente y en Reconciliación, Juan Carlos I describe a esa Argentina como un país que “vivía bajo el yugo de una dictadura militar represora (…), atravesaba dificultades económicas y permanecía al margen de la comunidad internacional”.

Noviembre de 1978, la revista Gente llevó en tapa el robo de la capa de la reina Sofía.

También el rey emérito cuenta cuál era el objetivo de su viaje oficial justificado, según él, por la ayuda que en 1947 Juan Domingo Perón brindó a una España muy pobre, y porque “quería llevarles un mensaje directo de libertad y esperanza” a los dos millones de españoles que vivían en el país.

Reconciliación, el libro que el rey Juan Carlos I quiere sea su legado dentro y fuera de España.

Pero en Argentina, el único recuerdo de ese viaje se reduce al robo de la capa roja a la reina Sofía. Sobre todo porque quien lo hizo fue la “sanisidrense” Julia Sundblad de Béccar Varela, esposa de Cosme Béccar Varela, importante figura de la conservadora Sociedad Argentina de Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, y también era tía de Munchi Pérez Companc.

Este inesperado delito generó tensión en el gobierno de Videla porque podría afectar la imagen argentina en el exterior. Una imagen que el Mundial de Fútbol disputado cuatro meses antes no pudo mejorar. A la crónica policial de la época, cuarenta y ocho años después y en Reconciliación, el exrey de España le suma el cierre que la reina Sofía le dio al robo de la capa roja; en el libro, Juan Carlos I la describe como chal.

26 de noviembre de 1978.Los reyes de España arriban a Ezeiza; el dictador Videla y su esposa; de perfil, el ministro de economía José A. Martínez de Hoz.

El 27 de noviembre de 1978, el dictador Videla ofrece una cena de gala en la Legislatura porteña. La reina Sofía llevaba sobre su vestido blanco una capa de gasa roja que le robó Julia Sundblad de Beccar Varela. “Todo el mundo se puso a buscarlo, pero fue en vano”, escribe el rey emérito en sus Memorias.

¿Cómo fue la historia del rey Juan Carlos I del franquismo a la democracia?

"Pedí que cuando encontraran el chal (la capa) lo llevaran a la embajada española, donde nos alojábamos, y nos fuimos a dormir. Al día siguiente, Sofi (N. de la R. así la llama él) recuperó su chal", prosigue su relato en Reconciliación. ¡Una invitada se lo había llevado a casa como recuerdo de la reina! ¡Creo que tuvieron que ir preguntando uno por uno, a todos los invitados por el famoso chal! En una de sus visitas a la ciudad, Sofi había comprado un pequeño collar. Justo antes de que nos marcháramos, envió el collar junto a una nota a la persona que se había llevado su chal: ‘Ya que desea un recuerdo mío, aquí tiene un collar que estoy encantada de regalarle’”.

EI/fl