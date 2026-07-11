Cómo el Sur Global anticipó las reglas del comercio en tiempos de incertidumbre

El histórico “avance” del Norte Global se produjo durante un período de estabilidad geopolítica y una influencia desproporcionada en el diseño de las normas e instituciones del comercio internacional. Hoy, esa previsibilidad es una frágil excepción. El comercio contemporáneo está condicionado por la fragmentación, las sanciones, la volatilidad cambiaria y los cambiantes corredores logísticos. En estas condiciones, el desempeño comercial depende de la capacidad de mantener los flujos económicos en un entorno inestable.

Esta capacidad puede conceptualizarse como “plasticidad del sistema comercial”: la capacidad de un sistema comercial para reconfigurar continuamente sus instituciones, redes y modos operativos en condiciones de creciente volatilidad y fragmentación. Mientras que la resiliencia absorbe las perturbaciones para recuperar un estado de referencia, la plasticidad denota la adaptación organizacional permanente necesaria para mantener la continuidad sistémica. Esta aptitud surge de un proceso estructurado en torno a tres dimensiones interdependientes:

1. Plasticidad institucional: el ajuste adaptativo de las normas, los procedimientos y la diplomacia comercial estatales en respuesta a la reconfiguración geoeconómica.

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2. Plasticidad logística: la reorientación de los flujos de mercancías y financieros a través de las redes de transporte y pago mediante canales alternativos en condiciones de restricciones operativas.

3. Plasticidad relacional: la capacidad de las empresas y las redes comerciales para reestructurar las transacciones entre proveedores y compradores en tiempo real.

En un escenario de plasticidad comercial, los Estados reestructuran activamente la arquitectura formal del comercio revisando las regulaciones, los procedimientos y las relaciones económicas externas en medio de la evolución de las condiciones geopolíticas y económicas. Este proceso también implica la recalibración de la colaboración con las economías asociadas para ampliar y consolidar la gama de opciones comerciales disponibles.

Esta dinámica es especialmente evidente en ámbitos emergentes como el comercio digital, la gobernanza de datos y los regímenes regulatorios relacionados con el clima, donde las coaliciones de actores dispuestos son cada vez más comunes. Los mercados desempeñan una función igualmente crucial dentro de la plasticidad del sistema comercial, actuando como espacios de coordinación adaptativa donde las empresas, los comerciantes, los operadores logísticos, los intermediarios financieros y las redes mercantiles reorganizan continuamente las relaciones comerciales, las rutas comerciales y los sistemas de pago transfronterizos en respuesta a las cambiantes condiciones institucionales y operativas.

Por lo tanto, la plasticidad del sistema comercial denota la capacidad de los Estados y los mercados para reconfigurar sus relaciones en condiciones de estrés mediante un ajuste continuo dentro de contextos económicos híbridos. La hibridez, en este sentido, se refiere a la coexistencia e interdependencia parcial de estructuras y prácticas institucionales formales e informales, en lugar de su estricta separación.

Desde esta perspectiva, la distinción analítica entre economías desarrolladas y en desarrollo se hace más evidente. Históricamente, las economías avanzadas se han caracterizado por una diferenciación funcional más marcada entre los roles del Estado y el mercado, donde el mercado asigna principalmente los recursos productivos a través de mecanismos de precios y el Estado establece las reglas del juego. Si bien esta separación nunca ha sido absoluta, hoy se está erosionando.

La creciente fragmentación geopolítica, el resurgimiento de la política industrial, el uso extendido de sanciones comerciales y la securitización de las cadenas de suministro (por la cual las redes de suministro se tratan cada vez más como activos estratégicos y asuntos de seguridad nacional) han llevado a los gobiernos de las economías avanzadas a participar más directamente en formas adaptativas y, en ocasiones, intervencionistas de coordinación económica.

En la mayoría de las economías en desarrollo, las instituciones formales, las prácticas informales y los ecosistemas empresariales de gestión privada han coexistido e interactuado abiertamente durante mucho tiempo, dando lugar a sistemas comerciales híbridos en lugar de estructuras claramente segmentadas. Este patrón está ampliamente documentado en diversas partes de África y América Latina, si bien con variaciones sustanciales entre países y sectores. En África Oriental, por ejemplo, la madurez de los ecosistemas de liquidez móvil, como el servicio de banca móvil M-Pesa en Kenia, ha evolucionado mucho más allá de las transacciones minoristas. A medida que los bancos se retiran de los mercados emergentes debido a normas más estrictas de reducción de riesgos —dejando a muchas empresas financieramente aisladas—, estas redes digitales descentralizadas se han expandido significativamente, actuando ahora como los principales canales de liquidación para las cadenas de suministro agrícolas transfronterizas regionales.

En algunas partes de América Latina, los tipos de cambio paralelos y los mecanismos de sustitución de divisas, arraigados desde hace mucho tiempo, han fomentado estrategias corporativas altamente adaptables en respuesta a la volatilidad monetaria crónica. Por ejemplo, ante los controles de capital y la escasez de dólares, los exportadores agrícolas recurren a la hibridación transaccional, utilizando complejas redes de trueque de productos básicos (canje) y, cada vez más, la liquidación basada en stablecoins (criptomonedas) vinculada a las tasas del mercado informal, en lugar de las asignaciones oficiales de divisas para importar insumos como fertilizantes.

Es fundamental destacar que reconocer las ventajas funcionales de los sistemas flexibles no implica que estén optimizados para el bienestar. Dicha flexibilidad suele surgir en condiciones de altos costos de transacción, riesgo elevado y formación de capital fragmentada, donde los agentes económicos se ven obligados a reorganizar continuamente los acuerdos comerciales, financieros y logísticos en respuesta a las limitaciones estructurales.

En gran parte del Sur Global, estas presiones han sido estructurales y persistentes desde hace mucho tiempo. En las economías avanzadas, por el contrario, históricamente han sido más contingentes, derivadas de tensiones geopolíticas episódicas, interrupciones en las cadenas de suministro, regímenes de sanciones y otras perturbaciones externas. A medida que se vuelven más frecuentes y persistentes en el Norte Global, la experiencia del Sur Global ofrece un útil punto de referencia analítico para comprender cómo funcionan los sistemas comerciales en condiciones de inestabilidad.

Lo que distingue ambas experiencias es la forma en que ha surgido la plasticidad. En gran parte del Sur Global, evolucionó orgánicamente como una respuesta práctica a las limitaciones e incertidumbres persistentes. En las economías avanzadas, por el contrario, se diseña principalmente mediante la intervención estatal destinada a gestionar los riesgos geopolíticos y geoeconómicos.

El resurgimiento de la política industrial y la expansión de las restricciones comerciales impulsadas por la seguridad pueden entenderse como manifestaciones de esta transición más amplia. Estas iniciativas buscan fortalecer la capacidad de los Estados y los bloques económicos para adaptar dinámicamente las redes de producción, las relaciones comerciales y las arquitecturas logísticas a un entorno geopolítico cambiante.

La orientación hacia estructuras de producción diversificadas, acuerdos de abastecimiento múltiples y redes logísticas geográficamente dispersas refleja esta transformación. En el proceso, la separación funcional tradicional entre la regulación estatal y la operación del mercado se ve alterada.

*Doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Salerno. Director ejecutivo de Desiderio Consultants (Nairobi), especialista sénior en aduanas y comercio y asociado sénior del Instituto de Política Económica y Social del Cuerno de África (HESPI). Latinoamérica21.