La sublevación de junio de 1956 más allá de Operación Masacre

Como es sabido, en 1955, un golpe de Estado terminaría con el gobierno peronista dando origen a la autotitulada “Revolución Libertadora”. Al año siguiente, siendo presidente el general Pedro Aramburu se produjo en el mes de junio un levantamiento armado dirigido por el general Juan José Valle que pronto fracasó y cuya derrota tuvo como una de sus consecuencias trágicas los conocidos fusilamientos en el basural de José León Suárez. Meses después, en un bar, Rodolfo Walsh escuchó la frase “hay un fusilado que vive”, que influiría notablemente en su vida, pues así comenzó la investigación que daría origen a la que es posiblemente su obra más difundida, Operación Masacre.

En esta nota, queremos no solo abordar algunos aspectos del texto de Walsh, sino también ciertas vicisitudes de la fracasada sublevación, ya que las consecuencias de esta exceden al mencionado fusilamiento y no siempre son recordadas (o directamente conocidas). Además, en cuanto a Operación Masacre, si bien no podemos dejar de señalar algún aspecto ya conocido, no nos detendremos en ellos, sino que más bien nos internaremos en algunos elementos no tan sabidos.

Comencemos por los orígenes del texto. Este no nació en forma de libro, sino como un conjunto de notas periodísticas, como señala el propio Walsh en el prólogo a la primera edición de julio de 1957: “Operación Masacre apareció publicada en la revista Mayoría, del 27 de mayo al 29 de julio de 1957: un total de nueve notas. Los hechos que relato ya habían sido tratados por mí en el periódico Revolución Nacional”, en media docena de artículos publicados entre el 15 de enero y fines de marzo de 1957. Ahora el libro aparece publicado por Ediciones Sigla”.

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Con respecto a los mencionados sitios donde apareció originalmente publicada la obra, cabe destacar ciertos singulares detalles. La revista Mayoría fue una publicación de los hermanos Tulio y Bruno Jacovella que provenían del nacionalismo católico y se habían acercado al peronismo. Asimismo, la editorial Sigla había sido fundada por el conocido político del nacionalismo católico Marcelo Sánchez Sorondo. Tanto este último como los hermanos Jacovella aparecen en la lista de agradecimientos que Walsh deja asentada en el texto.

Por supuesto, el propio autor es consciente de que la aparición en tales publicaciones pudiese ser vista como un contrasentido. Al respecto, en el prólogo a la primera edición, Walsh sostiene: “Estos nombres podrían indicar, en mí, una excluyente preferencia por la aguerrida prensa nacionalista. No hay tal cosa. Escribí este libro para que fuese publicado, para que actuara, no para que se incorporase al vasto número de las ensoñaciones de ideólogos. (…) De este modo respondo a timoratos y pobres de espíritu que me preguntan por qué yo –que me considero un hombre de izquierda– colaboro periodísticamente con hombres y publicaciones de derecha. Contesto: porque ellos se atreven, y en este momento no reconozco ni acepto jerarquía más alta que la del coraje civil”.

Por otra parte, con referencia a las ediciones de la obra es interesante también tomar en cuenta que con el paso de los años esta fue sufriendo modificaciones, ya que Walsh fue quitando y a la vez introduciendo algunos elementos que intentaban darle mayor solidez (y contexto) a lo relatado. Por ello, la edición que podría considerarse la definitiva es la de 1972, la última en que el autor intervino en vida, versión que fue publicada por Ediciones de la Flor, la tradicional editorial de Daniel Divinsky.

En la mencionada edición de 1972, se agrega el capítulo “Aramburu y el juicio histórico”, donde se refiere al secuestro y asesinato del general Pedro Eugenio Aramburu por parte de Montoneros y que consideramos significativo porque muestra a las claras la evolución ideológica de Walsh. Por ejemplo, luego de ese asesinato, frente al argumento sostenido por algunos de que el Aramburu de 1970 no era el mismo de 1956, el autor sostiene: “Las perplejidades de Aramburu, ya lejos del poder, apenas si iluminan el desfasaje entre los ideales abstractos y los actos concretos (…). Aramburu estaba obligado a fusilar y proscribir del mismo modo que sus sucesores hasta hoy se vieron forzados a torturar y asesinar por el simple hecho de que representan a una minoría usurpadora que sólo mediante el engaño y la violencia consigue mantenerse en el poder”.

Asimismo, con respecto a esta evolución de las ideas en el autor, hay que recordar que él formó parte de la organización guerrillera Montoneros. A un año del golpe de Estado de 1976, más precisamente el 25 de marzo de 1977, Walsh fue herido cuando se hallaba en el cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos de la Ciudad de Buenos Aires por un Grupo de Tareas de la ESMA. Entonces, herido de muerte, fue subido a un auto y secuestrado, permaneciendo su cuerpo aún desaparecido.

Por otro lado, con referencia a Operación Masacre, no podemos dejar de recordar brevemente el contenido de la obra. Esta está estructurada en tres partes claramente definidas, que pueden considerarse como un tránsito de lo más humano a lo específicamente judicial. En la primera de esas partes, “Las personas”, Walsh presenta a cada una de las víctimas civiles antes de que ocurra la tragedia de los fusilamientos. Describe las vidas cotidianas, trabajos, familias y pasiones de quienes serán apresados en el departamento de la localidad de Florida, ubicada en el Gran Buenos Aires.

En cuanto a la segunda parte, “Los hechos”, esta es la de mayor suspenso y dramaticidad de la obra. El autor reconstruye la noche del 9 de junio de 1956, la noche de los principales hechos relatados en el texto: el allanamiento policial a la casa de Florida, la detención de los hombres, el traslado en el camión policial, el viaje hacia el descampado de José León Suárez, el momento de los fusilamientos, el caos en la oscuridad y la milagrosa huida de los sobrevivientes.

Por último, la parte tercera, “La evidencia”, es un alegato judicial y periodístico. Aparecen aquí las pruebas que recolectó el autor como ser expedientes, decretos oficiales y testimonios, tratando así de demostrar la verdad jurídica de lo sostenido en el texto.

Ahora bien, hasta aquí nos hemos referido a Operación Masacre. Como señalamos desde un inicio, lo sucedido en el basural de José León Suárez es solo una parte de las consecuencias de la fallida sublevación de junio de 1956. Sobre los muertos, quizás es conocido que el jefe de la policía bonaerense le ordenó al jefe de la Regional San Martín que ejecutara a los doce detenidos en Florida, de los cuales cinco murieron y siete lograron huir, entre los cuales estaba Juan Carlos Livraga, el “fusilado que vive”, el que permitiría luego a Walsh reconstruir la historia. Sin embargo, allí no terminaron los fusilamientos, como veremos a continuación.

Pero antes, reconstruyamos brevemente el clima político de la época. Luego de un breve lapso en el cual la autodenominada “Revolución Libertadora” tuvo como presidente al general Eduardo Lonardi, el que fue el jefe de esta fue el general Pedro Aramburu. A diferencia de Lonardi que había tratado de tener una política tolerante con el peronismo, la presidencia de Aramburu se caracterizó por una férrea tarea “desperonizadora”. Basta como muestra el famoso decreto-ley 4161 de 1956, que llegaba a extremos tales como prohibir “la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto”.

Es dentro de ese clima que se prepara una sublevación a llevarse a cabo en junio de 1956, comandada por el general Juan José Valle y secundada por el general Raúl Tanco. En tal sublevación tomarían parte militares y civiles. El plan era ambicioso, ya que se desarrollaría en diversos lugares. Sin embargo, la puesta en acto de esta tuvo falencias, a lo que se sumó que los servicios de inteligencia gubernamentales ya tenían información sobre la misma. Tan es así que se habían preparado con anticipación los documentos que decretaban la implementación de la Ley Marcial y anunciaban sanciones para los sublevados.

En la noche del 9 de junio, se iba a producir un combate en el estadio Luna Park, en la cual peleaba un conocido boxeador de la época en un importante enfrentamiento. Como en ese momento estas peleas eran transmitidas por radio, se pretendía interferir la transmisión de dicha pelea para difundir una proclama revolucionaria, que sería el puntapié inicial para que muchos civiles se sumaran a la sublevación. El lugar desde donde se habría de propalar esta proclama era una escuela técnica de Avellaneda, tarea que no se llegó a cumplir pues el grupo técnico que debía agregarse para instalar el transmisor desistió al observar que la manzana está rodeada por grupos del gobierno. Fracasa así esta parte de la operación que estaba comandada por los militares Irigoyen y Costales, que poco después son detenidos por fuerzas gubernamentales.

Como dijimos, el alzamiento contemplaba la insurrección en distintos puntos, entre los cuales pueden nombrarse los siguientes: el Regimiento de Infantería de Palermo, acción comandada por el coronel Ibazeta; Campo de Mayo, donde intervino el coronel Cortinez; el Regimiento 7 de La Plata, operativo a cargo del teniente coronel Cogorno. Todos estos intentos, con mayor o menor rapidez, fueron sofocados y todos los militares nombrados fueron fusilados. Ellos forman solo una parte de los muertos, ya que se calcula que el total de fallecidos en el alzamiento supera la treintena, la mayoría militares, la mayoría fusilados.

En cuanto a los jefes de la rebelión, si bien el general Tanco luego de idas y vueltas logró asilarse en la embajada de Haití, el general Juan José Valle corrió distinta suerte. Viendo que había fracasado la intentona, y con la promesa de que se le respetaría la vida, Valle se entregó. Sin embargo, terminó engrosando el número de víctimas, siendo fusilado en la vieja Penitenciaría Nacional.

Más allá de la valiente denuncia sobre lo ocurrido en el basural de José León Suárez formulada por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, creemos que los hechos de junio de 1956 deben ser vistos dentro de un proceso de creciente violencia en nuestro país. Sin ir mucho tiempo atrás, recordemos que en junio de 1955 se había producido el bombardeo a la Plaza de Mayo dejando un tendal de numerosos heridos y muertos. Ahora, el alzamiento de Valle contra la “Revolución Libertadora” había tenido como corolario no menos de treinta muertos, la mayoría de ellos frente a un pelotón de fusilamiento. Se agregaba así un peldaño más en la escalada de violencia que se continuaría en la década siguiente y alcanzaría niveles aterradores en los años 70 bajo la dictadura militar.

*Licenciado en Letras (UBA), doctor en Ciencias Sociales (UBA).

IG: @carloscampora100.