Ultimando detalles para la Feria del Libro de Buenos Aires

“Las expectativas siempre están. Este año será muy especial ya que venimos de dos años sin Feria y esperamos que la gente responda” dice a PERFIL Santiago Satz, Gerente de Prensa y Comunicación de Grupo Planeta.

Esta Feria del Libro en su edición 46° es muy esperada no solo por las editoriales, sino que también por las bibliotecas de todo el país que se prepara para venir, por los autores de los libros y también por otros emprendimientos.

Cómo será la nueva edición de la Feria del Libro

“Era algo que estábamos esperando que fue una gran desilusión que en el 2020 y 2021 no sé realizara. Para nosotros es una fiesta”, reconoce a PERFIL Liliana Müller personal de la Biblioteca Popular Orientación de Crespo, Entre Ríos. En esta oportunidad “llenamos dos colectivos. Viajan 120 personas.”, dice entusiasmada. Es una actividad que nosotros estamos esperando y organizando durante todo el año: armamos las listas de los libros que nos solicitan y ver en qué editoriales están. Todos los años adquirimos material para la institución, tratamos que sea para todos los gustos como son las bibliotecas populares”, cuenta Müller. Y agrega que, hace años que vienen. “Participamos de las charlas. Además, nos emociona mucho encontrarnos con nuestros ídolos que son los escritores. Es tener ese contacto con el mundo de la librería y hay muchas editoriales que no nos dan cátedra de lo que es un libro y sus diferencias. A nosotros no nos llena de alegría el corazón poder estar en la Feria poder caminar esos pasillos y poder disfrutar de estar en Buenos Aires”, sostiene la bibliotecaria Müller.

El escritor Juan Pablo De Luca, autor de la Saga Barbicano define la Feria como “un punto de encuentro con los lectores y otros escritores. En especial poder compartir con público de todo el país, recibir los comentarios y pasar buenos momentos.

De Luca ya participó como escritor en la Feria del Libro de 2018 presentando su primer libro Misión Tilcara, mientras que los otros tres no se pudo por la pandemia.

Libros que conforman la Sarga Babicano

Al respecto de su obra, el escritor explica a PERFIL que Saga Barbicano” representa una propuesta de fusión entra la literatura futbolera y la novela policial. Con tintes a veces dramáticas y otras con paso de comedia. Reversiona la realidad argentina de las últimas décadas con estilo digresivo con el fútbol como hilo conductor”. De Luca aclara que ya se han publicado cuatro libros de la serie y el quinto se presentará en unos meses”.

La directora Carolina Schavelzon de Mil mundos es la primera vez que participa con su proyecto. Se basa en láminas con historias ilustradas para pintar de forma individual y grupos. “Estamos en la Feria porque nuestras láminas se utilizan mucho para promoción de la lectura y despertar la imaginación de los chicos”, cuenta Schavelzon.

“Yo estoy feliz de participar. Estar como expositora me da una alegría enorme. Estoy ansiosa. Tengo expectativas de darme a conocer a un público que no me conoce tanto, porque mi material se distribuye mucho en jugueterías y no tanto en librerías. Me gustaría que se conozca más” reconoce la cabeza de Mil mundos. “También tengo expectativas económicas por el año pasado fue muy duro, en cambio el primer año de pandemia fue muy bueno” dice Schavelzon.

láminas para colorear en grupo o individual

Expectativa, esa es la palabra para la 46° Feria Internacional del libro de Buenos Aires 2022. “Ojalá que la Feria funcione bien para todas las editoriales ya que es nuestro momento de acercar el público con nuestros autores. Además, el esfuerzo del personal y la inversión para hacer el evento posible, es mucha”, concluye Satz.

Coincide con estos deseos Luis Quevedo, Gerente General de Eudeba "hemos trabajado mucho para que esta Feria que vuelve a la presencialidad, tenga el brillo, la calidad, la participación y las ventas que siempre tuvo. Tenemos preparados varios títulos para su lanzamiento en los cuales depositamos muy buenas expectativas."