viernes 12 de septiembre de 2025
Golf

Argentina será sede de la Final Nacional del World Corporate Golf Challenge 2025 en San Andrés Golf Club

El prestigioso torneo corporativo internacional llega al país el 18 de septiembre. Los ganadores representarán a Argentina en la final mundial en Shanghái, China.

WCGC
El San Andrés Golf Club será escenario de la Final Nacional del World Corporate Golf Challenge 2025, que por primera vez se juega en Argentina. | WCGC

La Final Nacional del World Corporate Golf Challenge (WCGC) 2025 se celebrará por primera vez en Argentina, consolidando al país como un destino de golf y turismo corporativo de nivel mundial. El evento tendrá lugar el jueves 18 de septiembre en el San Andrés Golf Club, con salida a cañonazo a las 9 de la mañana.

El WCGC es considerado el campeonato corporativo de golf más importante a nivel global. Su última edición, realizada en noviembre de 2024 en China, reunió a casi 300 ejecutivos y empresarios de más de 30 países en una experiencia que combinó golf, networking y turismo premium. En paralelo, se desarrolla la Sports Legends Cup, un torneo exclusivo con figuras históricas del deporte, donde Argentina estará representada por el profesional del tour senior y socio ejecutivo Cristian Iglesias, aportando un diferencial estratégico y técnico en la competencia internacional.

Detalles de la competencia

  • Modalidad: Fourball Stableford

  • Handicap máximo: 24 para caballeros y 30 para damas

  • Green Fee: U$S 300 por pareja (con descuento a U$S 250 para inscripciones anticipadas hasta el 12 de septiembre).

Quienes no hayan participado de torneos clasificatorios previos podrán competir en un torneo paralelo, con fabulosos premios y sorteos, entre ellos un pasaje a Estados Unidos auspiciado por Roberto Malca Luxury Real Estate.

La inscripción incluye hidratación, pochoclos, botella de aluminio Chevrolet, cocktail y la ceremonia de entrega de premios con importantes reconocimientos.

Premio principal

La pareja ganadora representará a Argentina en la final mundial en Shanghái, China, con todos los gastos pagos (excepto aéreos). Allí contarán con la asistencia y asesoramiento de Lorena Palacios y Cristian Iglesias, referentes de la organización local y embajadores en la arena internacional.

Patrocinios y apoyos

El evento cuenta con la presentación de Chevrolet Argentina, la invitación de Roberto Malca Real Estate y Cipriani Punta, y el acompañamiento de marcas como Nippon Extreme, Bridgestone Argentina, Peter Kent, Altos de las Hormigas, Cristal San Carlos, Rakan Pop Korns y Ko Aguas. Los media partners oficiales son Editorial Perfil y Planeta Golf.

Inscripciones

