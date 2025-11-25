Dividir el dinero nunca fue una tarea fácil. Desde los asados entre amigos hasta las operaciones entre instituciones, distribuir un monto entre varias partes suele generar demoras, errores y procesos manuales difíciles de sostener. Con la digitalización y la conciliación automática, esta complejidad empezó a resolverse de otra manera: hoy existen soluciones que permiten automatizar la distribución del dinero, reduciendo tareas operativas y mejorando la transparencia de cada operación.

Este modelo se volvió clave para municipios que gestionan subastas, aplicaciones de delivery, clínicas, centros médicos, instituciones educativas, marketplaces y empresas que trabajan con ingresos compartidos. En todos estos casos existe una lógica de reparto que debe ser precisa. La diferencia entre hacerlo manualmente o mediante un sistema automatizado es enorme.

Pago TIC: automatizar también es distribuir

Herramientas digitales como Pago TIC simplifican el proceso de dividir un pago en distintos beneficiarios. La plataforma recibe un único pago y lo distribuye automáticamente según las reglas definidas por cada entidad. Además integra conciliación, reportes y un historial completo de todas las transacciones en tiempo real.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Así, el dinero llega a cada destinatario de forma inmediata, sin intervención manual y con total transparencia. La institución puede definir porcentajes o montos fijos, mientras que el usuario paga una sola vez y el sistema se encarga del resto.

El resultado es el mismo en todos los sectores:

Menos carga administrativa,

Más control y trazabilidad,

Una experiencia de pago simple para todas las partes involucradas.

¿Cómo funciona? El caso de las subastas electrónicas

En una subasta electrónica participan cuatro actores principales:

La entidad que informa la deuda (municipio o juzgado).

El pagador que realiza el pago total.

Los distintos destinatarios del dinero (cuenta judicial, martillero, plataforma, etc.).

Pago TIC, que procesa y distribuye la operación.

Cuando el ganador de la subasta paga, realiza un único pago. A partir de ese momento, el sistema segmenta automáticamente el monto total según lo establecido por la entidad.

Por ejemplo, para un pago de $150.000, la distribución podría quedar así:

$120.000 para la cuenta judicial

$20.000 para el martillero

$10.000 para los gestores intervinientes



En un esquema tradicional, habría que esperar la acreditación, realizar varias transferencias, subir comprobantes y conciliar manualmente. Con Pago TIC, el pagador abona, el sistema reparte los fondos y cada destinatario recibe su parte de forma automática e inmediata.

Toda la operación queda registrada en tiempo real, con historial descargable y conciliación integrada. La entidad solo consulta los reportes: la distribución ya está resuelta.

Otras aplicaciones: del e-commerce a instituciones educativas

Este mecanismo también puede aplicarse a:

Marketplaces , con distribución entre comercio, plataforma y servicios asociados;

Cursos o eventos conjuntos , con gestión compartida entre instituciones;

Honorarios médicos , con montos repartidos entre profesionales, clínicas y obras sociales;

Municipios y organismos públicos, que administran pagos complejos con múltiples destinos.

Por qué automatizar la distribución del dinero

En un escenario donde la eficiencia define la competitividad, automatizar no solo simplifica: también aumenta la transparencia.

Cada parte recibe su monto exacto sin depender de terceros.

Todo queda registrado, conciliado y disponible en reportes en tiempo real.

Las instituciones reducen errores, tiempos y costos operativos.

La tecnología ya no solo facilita los pagos: también asegura que cada monto llegue exactamente a su destino.

Automatizá la distribución de tus fondos con Pago TIC. Más información en pagotic.com.