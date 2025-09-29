Bigsur Branding: la agencia boutique argentina que se expande a EE.UU., Europa y Latam junto a Zil Global

Bigsur Branding, la agencia boutique argentina que nació en plena pandemia con la misión de acompañar a las marcas de manera cercana y auténtica, acaba de dar un salto internacional. La firma selló un acuerdo estratégico con Zil Global, holding internacional con sede en Estados Unidos, que le permitirá expandirse a España, México y EE.UU., sumándose a su operación ya consolidada en Panamá.

El anuncio marca un hito para la compañía. Según Brian Sucari, director de Zil Global, “Bigsur convirtió la creatividad en un motor de negocios tangible. Su modelo boutique no solo garantiza resultados, sino que se adapta perfectamente a un escenario global donde el tiempo y la innovación son factores críticos”.

La propuesta diferencial de Bigsur Branding frente a las agencias tradicionales radica en un modelo basado en objetivos claros, con servicios llave en mano, co-creación con el cliente, sin costos ocultos ni burocracia. Este enfoque le permitió construir vínculos de largo plazo con compañías como Sheraton, Tower Travel, Mishka y The Flock, además de incubar proyectos propios como Dreamon (plataforma de experiencias de lujo) y Pawi (ecosistema digital para el cuidado de mascotas).

Para Claudia Tripputi, cofundadora junto a Leandro Vecchioni, la alianza con Zil Global es “mucho más que un salto de escala: queremos demostrar que desde Argentina se pueden construir marcas globales, sostenibles y con impacto real en los negocios”.

El recorrido de Bigsur fue vertiginoso: la agencia facturó US$ 80.000 en 2023, creció a US$ 120.000 en 2024 y proyecta alcanzar US$ 180.000 en 2025. Con la expansión internacional en marcha, el objetivo es duplicar ingresos en 2026 hasta US$ 360.000, y llegar al hito de un millón de dólares en cinco años.

Actualmente, Bigsur Branding cuenta con un country manager en Panamá y un equipo de 10 colaboradores, con planes de crecer a 15 en 2026.

Con esta expansión, Bigsur busca consolidarse como la agencia boutique de referencia en el escenario internacional, llevando creatividad, cercanía y resultados tangibles desde Argentina hacia el mundo.