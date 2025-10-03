viernes 03 de octubre de 2025
Cae la imagen del Gobierno y surgen nuevas alternativas peronistas en Buenos Aires

Un relevamiento de la consultora de Analía del Franco muestra una fuerte caída del oficialismo en la provincia y el crecimiento de nuevos espacios peronistas, encabezados por figuras como Fernando Gray y Santiago Cúneo.

Una encuesta elaborada por Analía del Franco en la provincia de Buenos Aires confirma la tendencia en baja del Gobierno nacional de cara a las elecciones de octubre. Los resultados muestran un creciente descontento en amplios sectores del electorado bonaerense, especialmente en el conurbano, donde el impacto de las políticas económicas y la pérdida de poder adquisitivo se hacen sentir con mayor fuerza. Este escenario anticipa un clima de mayor fragmentación y volatilidad política en el principal distrito electoral del país.

En paralelo, comienzan a emerger nuevas expresiones del peronismo que buscan canalizar el desencanto con la conducción de La Cámpora y ofrecer una alternativa a la estructura kirchnerista. Entre ellas se destacan el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, y el dirigente Santiago Cúneo, quienes impulsan proyectos propios con un discurso crítico y una apelación al peronismo tradicional. Ambos dirigentes representan vertientes que buscan reconfigurar el mapa político bonaerense frente a la pérdida de centralidad del oficialismo.

