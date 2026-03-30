Carreras online para estudiar desde cualquier lugar: la propuesta de UNSTA

En un contexto en el que la formación profesional exige actualización constante, flexibilidad y capacidad de adaptación a entornos digitales, la educación a distancia dejó de ser una opción complementaria para convertirse en un eje estratégico del sistema universitario. En ese escenario, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) amplía su propuesta académica con 15 carreras online dirigidas a alumnos de habla hispana, que pueden cursarse desde cualquier lugar del mundo y a través de distintos dispositivos, sin necesidad de trasladarse.

De este modo, la universidad acerca la educación a distancia a quienes buscan formarse profesionalmente sin que la distancia geográfica sea un obstáculo.

Modalidad virtual con estándares garantizados

La institución cuenta con su Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), validado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y con ofertas programáticas aprobadas por el Ministerio de Educación de la Nación. Este marco normativo asegura que la modalidad virtual mantiene los mismos estándares académicos que la modalidad presencial, garantizando calidad educativa y reconocimiento oficial.

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El modelo combina instancias sincrónicas y asincrónicas, lo que permite que cada estudiante organice su tiempo de estudio de acuerdo con sus propias dinámicas personales y laborales. A través de la Plataforma Virtual UNSTA a Distancia los alumnos acceden a bibliografía, clases grabadas y materiales específicamente diseñados para el aprendizaje online.

La experiencia académica se desarrolla en modalidad 100% remota, integrando flexibilidad, acompañamiento docente y calidad académica. Durante todo el cursado, los estudiantes pueden realizar consultas e interactuar con sus profesores a través de distintos canales de comunicación habilitados en la plataforma.

Acompañamiento integral y soporte permanente

Uno de los pilares del sistema es el rol de los tutores. Su función es actuar como asesores integrales, acompañando de manera permanente el proceso formativo y ayudando a resolver los impedimentos que puedan surgir durante la cursada.

Además del seguimiento académico, los tutores brindan orientación en técnicas de estudio y acompañamiento en los distintos momentos de la trayectoria universitaria. También organizan encuentros periódicos destinados a abordar aspectos administrativos y académicos vinculados al desarrollo de la carrera.

A esto se suma un servicio de soporte técnico permanente, destinado a resolver cualquier inconveniente relacionado con el uso de la plataforma virtual y garantizar una experiencia educativa accesible y fluida.

Oferta académica UNSTA a Distancia

La propuesta se organiza en tres grandes categorías: pregrado, carreras de grado y ciclos de complementación curricular (CCC).

1. PREGRADO – Tecnicaturas Universitarias

Duración aproximada: 2 a 3 años

Requisito: secundario completo

Facultad de Ingeniería

2. CARRERAS DE GRADO – Licenciaturas completas

Duración aproximada: 4 años o más

Requisito: secundario completo

Facultad de Ingeniería

Facultad de Economía y Administración

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Facultad de Humanidades

3. CICLOS DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR (CCC)

Duración aproximada: 1,5 a 2 años

Requisito: título terciario o universitario previo

Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales

Facultad de Humanidades

Cómo inscribirse

Para más información, los interesados pueden ingresar a ingreso.unsta.edu.ar, escribir a [email protected], comunicarse por WhatsApp al 3816201120, o seguir las redes sociales oficiales en Facebook (universidad.UNSTA) e Instagram (@universidadunsta) para conocer las últimas novedades.

Con una estructura académica validada institucionalmente, una plataforma tecnológica de vanguardia y un sistema de acompañamiento integral, la propuesta de UNSTA a Distancia se consolida como una alternativa universitaria que combina accesibilidad global, rigor académico y soporte personalizado.