Cursos de inglés para niños y adolescentes: cómo inscribirse en el Centro Universitario de Idiomas de la UBA

Argentina lidera el ranking de dominio de inglés en Latinoamérica y considerando la importancia de la neuro plasticidad en el aprendizaje temprano, el Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) mantiene un compromiso continuo con instituciones de nivel primario y secundario, ya sea dictando clases, organizando departamentos de idiomas o supervisando la gestión de sus procesos de formación.

Por este motivo, y en respuesta a las solicitudes de los estudiantes, el CUI, consolidado como el principal espacio de enseñanza de lenguas extranjeras para adultos de Latinoamérica, extiende su oferta de cursos de inglés a estudiantes de nivel primario y secundario de todo el país brindando así una propuesta abierta al público general.

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El programa CUI Colegios ofrece clases online por Zoom, certificación oficial y un enfoque comunicativo pensado exclusivamente para los más pequeños. De esta manera, las familias pueden inscribir a estudiantes de nivel primario y secundario de forma directa en Cursos de Inglés por Zoom, brindándoles herramientas fundamentales para su desarrollo académico y personal. Los cursos están diseñados para que el idioma se use desde el primer día, en actividades guiadas, claras y alcanzables. La prioridad es que los estudiantes se animen, entiendan qué están haciendo y puedan comunicarse con confianza desde la primera clase.

En niños, el enfoque es siempre experiencial y multisensorial. Se trabaja con rutinas, juegos, movimiento, imágenes, historias y tareas breves que sostienen la atención y favorecen la participación. La comprensión se construye con apoyo visual, gestos, ejemplos y situaciones, antes que con explicaciones abstractas.

En adolescentes, el enfoque mantiene lo comunicativo, pero suma más reflexión y propósito. Se proponen tareas que conectan con su mundo, sus intereses y su identidad, y que los invitan a sostener interacciones más largas; en paralelo, se trabaja con estrategias para mejorar la precisión y la claridad, especialmente en instancias de producción oral y escrita, sin que la corrección se convierta en freno para participar.

Roberto Villarruel, Director General del CUI explica: “Celebramos poder ofrecer cursos de inglés para niños y adolescentes con una identidad pedagógica definida, en un entorno de aprendizaje amable y respetuoso. Trabajamos con un diseño cuidadoso de etapas para que cada estudiante pueda comprender, participar y progresar con seguridad”.

CUI Colegios es un Programa de cursos anuales de inglés en sintonía con el ciclo escolar, brindando organización y seguridad, tanto a las familias como a los alumnos. Las clases se dictan por Zoom, dos veces por semana, con grupos reducidos organizados por edades y niveles. Cuentan con profesores expertos y materiales de editoriales líderes, adaptados para cada etapa. La oferta incluye una amplia variedad de días y horarios para estudiar inglés con la mejor calidad académica, con inicio a partir del 13/4. Los cursos cuentan con equivalencias internacionales, nivelación online y exámenes finales sin cargo. Se otorgan certificados y diplomas UBA.

Cabe destacar que el enfoque del CUI no se limita solo a la enseñanza del idioma, sino que también busca promover una visión integradora que fomente el diálogo entre culturas y realidades diversas en contextos reales.

Para inscribir a alumnos de 6 a 17 años de edad, se debe ingresar a https://cui.edu.ar/cui-colegios, solicitar información por WhatsApp al 1155797825 o escribir a [email protected].-.

Los Centros educativos interesados en sumar valor académico a su institución, podrán realizar sus consultas llamando a (+5411) 5160-4604 o escribiendo a [email protected].