Cómo emigrar a España o Italia: la experiencia de Pablo Malagoli y su estudio internacional

Pablo Malagoli, abogado argentino y fundador de Estudio Internacional Malagoli & Asociados, lidera un equipo especializado en derecho migratorio internacional. Desde Buenos Aires, con subsedes en España e Italia, acompañó a más de 15.000 argentinos y latinoamericanos en procesos de ciudadanía, visados e inversiones que les permitieron emigrar legalmente y comenzar una nueva vida en Europa y otros países del mundo.

Trabajando hace más de 8 años, a través de herramientas migratorias de excelencia como obtención de ciudadanías, visados, inversiones y pasaportes lograron que muchos argentinos (más de 15.000) hayan podido emigrar y establecerse legalmente en países como Italia o España pudiendo de esta manera, insertarse en el denominado primer mundo.

Entienden que su labor, además de la gestión profesional que implica, tiene un fuerte impacto social y económico lo cual nos gratifica y los alienta a que día a día amplíen su red de servicios y convenios con el mundo. Hoy en día se abordan temas desde gestión de ciudadanía por descendencia con países muy cercanos de Europa hasta programas de vinculación laboral y profesional con otros, como lo son por ejemplo Polonia, Australia, Países Bajos, etc.

Así como también se vinculan fuertemente con el ámbito educativo y profesional contando con un servicio premium en este tema que es la homologación y validación de títulos profesionales para que argentinos puedan trabajar afuera, fundamentalmente en España que es donde mayor cercanía cultural y de idioma se tiene. Es por ello que trabajan fuertemente en coordinar labores y firmar convenios de cooperación con colegios profesionales de la Argentina.

Además, abordan temas financieros de índole internacional como por ejemplo: inversiones inmobiliarias o financieras, apertura de cuentas bancarias, fondos de retiro internacional, etc. “Creemos que hoy somos habitantes no de un país, sino del mundo que cada día se encuentra más globalizado y conectado”, afirmaron desde el estudio.

