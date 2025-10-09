ConcorPass: tu pase a las mejores experiencias y descuentos en Concordia

A orillas del río Uruguay y en el corazón del corredor del Mercosur, Concordia se destaca como una de las ciudades más relevantes del litoral entrerriano. Su proximidad a las principales urbes la convierte en un destino accesible e ideal para quienes desean explorar nuevas formas de viajar y vivir una conexión auténtica con la Región Binacional Salto Grande.

Veni y aprovecha la tarjeta digital

Más de 50 prestadores locales forman parte del programa, ofreciendo una amplia variedad de beneficios. Entre ellos se destacan: 3x2 en noches de alojamiento, hasta un 20% de descuento en gastronomía con sabores regionales, cupón de descuento en traslados de larga distancia con la empresa Flechabus, tarifas especiales en turismo rural, actividades deportivas y de pesca, además de entradas bonificadas a complejos termales, recorridos en el bus turístico y propuestas culturales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En esta etapa, el Parque Nacional El Palmar se incorporó a ConcorPass, ubicado a poco más de 60 kilómetros de la capital del citrus, brinda una oportunidad especial para disfrutar de uno de los patrimonios naturales e históricos más representativos de la región. Gracias a este beneficio, los visitantes de Entre Ríos acceden de manera gratuita, mientras que la entrada será de $5.000 para turistas nacionales y $7.000 para internacionales. Con una sola tarjeta digital, puede compartirse en grupos de hasta cuatro personas.

¿Cómo obtenerlo?

Acceder es muy sencillo: solo hay que completar el formulario en el Link oficial y recibir la tarjeta digital vía WhatsApp. También se puede gestionar en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) o este contacto . El programa estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025.

Concordia se hizo presente en la 29º Feria Internacional de Turismo, participando en dos stands: el del Litoral (Entre Ríos) y el de la Región Binacional Salto Grande. En este espacio se presentó el programa de incentivo a la demanda turística, Concorpass, acompañado por la promoción de los atractivos, la diversidad y las riquezas que consolidan a la ciudad como un destino turístico destacado.

Concordia en acción: eventos de octubre y fin de semana largo

El Martín Fierro Nacional de la Danza 2025 realizará su preselección entrerriana en Concordia el 11 de octubre en el Centro de Convenciones.

La Expo Día de la Madre se realizará el 11 y 12 de octubre en el Parque Central Viñedos Moulins , con bandas en vivo, patio de comidas, feria de artesanos y espectáculos para la familia. Entrada libre y gratuita.

La 1° Edición del 5K “Haciendo Cáritas” será el 12 de octubre a las 10:00 hs desde la Prefectura, recorriendo la Costanera en una jornada de deporte y solidaridad.

Del 16 al 19 de octubre, Concordia será reconocida por la Asociación Art Nouveau de Buenos Aires como Ciudad de la Ruta Art Nouveau de América 2025, y el Obispado será declarado edificio emblemático.

Los días 17 y 18, “Concordia Produce” reunirá a productores, emprendedores y empresas locales en la primera gran exposición multisectorial de la ciudad en el Parque Central Viñedos Moulins.

Descanso, aventura y naturaleza en un mismo lugar

Concordia despliega una propuesta integral que invita a disfrutar en cualquier estación del año. Dentro del Parque San Carlos, se concentra un valioso patrimonio histórico y cultural: el Naranjal de Pereda, que resguarda más de tres siglos de tradición citrícola. Por su parte, el imponente Castillo San Carlos, enlaza la memoria del escritor y aviador Antoine de Saint-Exupéry con la inspiración inmortal de El Principito; y el Monumento al Éxodo Oriental, que conmemora la gesta de José Gervasio Artigas.

Para visitar este predio natural, el Bus Turístico “Tierra Mágica de El Principito” ofrece recorridos guiados, compartiendo anécdotas que dan vida a sus rincones llenos de misterios y naturaleza.

Bienestar y experiencias al aire libre

Para quienes buscan relajación y bienestar, en la zona norte de la ciudad, cuenta con tres complejos termales: Termas Concordia, con su completo circuito hídrico y parque aéreo; Termas del Ayuí, que incorporan parque acuático y arborismo; y Termas Punta Viracho, con una ubicación privilegiada frente al Lago Salto Grande, ideal para combinar descanso y contacto con la naturaleza.

Las experiencias al aire libre son protagonistas, ya que los visitantes pueden disfrutar de la pesca deportiva guiados por expertos, mientras disfrutan de un entorno natural único. Además, ofrece jornadas de campo para conectar con la naturaleza, senderismo por caminos paisajísticos, paseos en lancha por el Lago Salto Grande, ideales para explorar sus costas, canopy, una aventura emocionante entre los árboles, y vuelos de bautismo, que regalan experiencias memorables.

Sabores y viñedos: una experiencia para todos los sentidos

Los sabores del pescado de río, los cítricos, la miel, la nuez pecán y los arándanos son protagonistas de la gastronomía local. A lo largo de la Costanera, a orillas del río Uruguay y sobre el Corredor Gastronómico céntrico, restaurantes, parrillas, bares y cafés presentan opciones variadas, desde platos tradicionales hasta innovadores en espacios ideales para disfrutar en familia y con amigos.

En tanto, el Enoturismo propone visitas a bodegas y viñedos de la zona, donde el Tannat, el Marselan, el Chardonnay y otras cepas, se pueden disfrutar en degustaciones y maridajes con productos locales. Cada recorrido permite conocer los procesos de elaboración del vino, recorrer y vivir la experiencia de la producción regional en contacto con la naturaleza y la tradición vitivinícola de Concordia.

Arte y Patrimonio en Concordia

En el ámbito urbano, el Circuito Arquitectónico, recientemente distinguido con el sello Ciudad Art Nouveau de América 2025, invita a recorrer las calles y descubrir la riqueza patrimonial y el legado artístico de Concordia.

La propuesta cultural se completa con espacios que reflejan la diversidad de la ciudad: el Museo de Salto Grande, el Museo de Artes Visuales, el Museo Regional Palacio Arruabarrena, el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, el Museo Provincial de la Imagen, el Centro de Interpretación del Castillo San Carlos y Costa Ciencia, ofreciendo experiencias que combinan historia, arte, ciencia y educación para visitantes de todas las edades.

Concordia refuerza su perfil como destino versátil a lo largo de todo el año, ofreciendo nuevas formas de explorar y redescubrir la región mediante propuestas innovadoras y beneficios integrales. Para más información sobre actividades, visitas y alojamientos, ingresá a la Web o al Instagram