Copa Mundial de la FIFA 2026: Lionel Scaloni en modo actor en una campaña pensada para los hinchas argentinos

Bombos, redoblantes, trompetas y banderas que obligaban, aunque sea con voz interior, a cantar alguno de los clásicos temas de cancha. Jugadores, con más capacidad de hacer malabares con la pelota o gimnasia artística, se desplegaban en una antesala. Bancos de suplentes y merchandising que le daban contexto a un evento que rebalsaba de emociones de parte de los organizadores. Pasa que el contador de días, horas, minutos y segundos que marca el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026 ya está en el centro y eso se nota.

A pocos meses del torneo global, la icónica marca de bebidas gaseosas lanzó su nueva campaña publicitaria nacional denominada “La Selección Coca-Cola” en el contexto de la próximo torneo Mundial. La propuesta busca acompañar la pasión del público local en cada partido y reforzar el histórico vínculo de la empresa con el fútbol. El eje central del lanzamiento recae en el concepto “Defendamos lo que es nuestro, dentro y fuera de la cancha”.

Para inaugurar la acción comunicacional, la compañía estrenó la pieza creativa "Conferencia", desarrollada junto a la agencia Grey Argentina y dirigida por Andy Fogwill, de la productora Landia. El audiovisual cuenta con la participación del entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, y del periodista Germán Paoloski. En el film, el comunicador pregunta sobre la preparación “para ganar la copa”, a lo que Scaloni responde de manera inesperada: “No vamos a ir a ganarla”. Tras generar sorpresa, el director técnico completa el mensaje para desatar el orgullo del público: “Vamos a ir a defenderla”.

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Sobre el impacto de esta idea, la Directora de Marketing para Argentina y Uruguay, María Victoria Castagnino, detalló el enfoque identitario de la marca. “Defender lo nuestro es una idea que conecta con algo muy profundo de la identidad argentina. Con esta campaña quisimos reflejar esa emoción colectiva que se vive en cada partido y acompañar a los hinchas en esos momentos”, afirmó Castagnino. La estrategia también contempla el lanzamiento de ediciones coleccionables, activaciones en miles de puntos de venta y promociones que ofrecen la posibilidad de viajar al Mundial 2026.

Más allá del aspecto publicitario, el despliegue creativo se sostiene sobre una operación productiva sólida y una estrategia de crecimiento a largo plazo en el país. En este sentido, la firma ejecuta un plan de inversión superior a los USD 1.400 millones hasta 2028. Dicho capital busca ampliar y modernizar plantas, fortalecer la red logística e incorporar tecnología de última generación.

Al respecto, el Gerente General para Argentina y Uruguay, Leonardo García, enmarcó la iniciativa en la historia local de la empresa. “Este Mundial es una oportunidad para expresar quiénes somos hoy en Argentina: una compañía que produce localmente desde hace más de ocho décadas, que invierte y que acompaña a las personas en los momentos que nos unen. La campaña refleja esa convicción y nuestra decisión de seguir apostando al país con una mirada de largo plazo”, concluyó García. Actualmente, la red productiva alcanza a más de 260 mil clientes y la cadena de valor suma a más de 150 mil personas en todo el país.

Para complementar la estrategia de comunicación, el proyecto publicitario cuenta con una producción desarrollada íntegramente en el país. El material audiovisual recorre diversos escenarios típicos de la cultura local, desde hogares y bares hasta las calles más emblemáticas, para explorar la montaña rusa emocional que atraviesan los simpatizantes en cada encuentro deportivo. De esta manera, la firma busca celebrar el vínculo profundo entre la sociedad y la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

En el plano corporativo, el marketing deportivo de la marca se apoya en una red operativa consolidada tras 83 años de presencia ininterrumpida en el mercado nacional. La empresa, que comercializa sus productos en más de 200 países, opera a nivel local junto a cuatro socios embotelladores estratégicos: Arca Continental, Coca-Cola Andina, Coca-Cola Femsa y Reginald Lee. Este sistema conjunto permite la elaboración y distribución de marcas masivas como Sprite, Fanta, Cepita Del Valle, Aquarius by Cepita, Bonaqua y Benedictino.

A su vez, el comunicado oficial detalló compromisos institucionales vinculados a la transformación del portafolio y al cuidado ambiental. Las acciones implementadas abarcan desde la paulatina disminución de los niveles de azúcar en las bebidas hasta políticas de conservación del agua y reciclaje de envases. Estas prácticas de abastecimiento sostenible y la reducción de las emisiones de carbono en la cadena de valor persiguen el objetivo de impactar de forma positiva en las comunidades locales.