Diego Valenzuela anunció la construcción de un túnel en Caseros con fondos municipales

Gracias a la gestión de reducción de impuestos, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anunció que se construirá el túnel de Hornos en Caseros, financiado íntegramente con fondos municipales. “Mantendrá la circulación actual de las calles, sumará colectoras para el acceso de los frentistas y generará espacio público del lado de Urquiza”, explicó Valenzuela.

El proyecto, que se pondrá en marcha en los primeros meses de 2026, tiene como objetivo unificar el centro comercial, simplificar la circulación y descongestionar el intenso tránsito de la zona, donde se encuentra el paso a nivel del tren San Martín.

Valenzuela aseguró que van a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los vecinos: “Somos un municipio activo que baja la carga impositiva y ejecuta obras trascendentes con recursos genuinos. Esto es histórico para el barrio y todo Tres de Febrero”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La construcción del túnel se enmarca en un proyecto más amplio que transformará el centro cívico de Caseros y que comienza con este primer paso. ”Nuestra idea es repensar todo lo que es el corazón de Caseros, los costados de la Muni, la plaza, el Playón, los espacios públicos y la movilidad para aprovechar a full este lugar de privilegio en lo urbano que tenemos. Conectar aún más Caseros Sur y Caseros Norte para fortalecer lo social y comercial también es el objetivo”.