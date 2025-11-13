El Social Media Day Buenos Aires adelantó las tendencias sobre Innovación y Creatividad con IA

Como parte de Tecweek, la semana de las Tecnologías Emergentes y Creativas que reúne en la Ciudad de Buenos Aires a los eventos más importantes de la industria tecnológica, creativa e innovadora de Argentina y Latinoamérica, se desarrolló en Centro Costa Salguero una nueva edición del Social Media Day Buenos Aires.

El encuentro profundizó sobre las últimas tendencias digitales en Inteligencia Artificial, creatividad, audiencias, estrategias de contenido, y representantes de agencias, medios, marcas y profesionales del sector compartieron herramientas, buenas prácticas, recomendaciones, estrategias y casos de éxito.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Estamos muy agradecidos a Tecweek y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por permitirnos acercar una agenda de innovación y creatividad con inteligencia artificial, de la mano de diferentes expertos. A lo largo de los 15 años del Social Media Day llegamos a catorce ciudades de Argentina con el evento”, expresaron Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, directores de Digital Interactivo y organizadores del Social Media Day Argentina.

La jornada comenzó con la charla “El marketing hoy. Cómo la comunicación y el marketing cambiaron con la tecnología. Una mirada integral", en la que participaron Gustavo Buchbinder, partner en Gulia, y fundador de Webar Interactive y Be influencers, y Claudio Yakimovsky, Marketing Director de Danone Argentina. Los disertantes coincidieron en que es fundamental entender los desafíos que plantean los consumidores y la categoría específica de la marca, independientemente de la tecnología que se adopte posteriormente para interactuar con los usuarios.

El encuentro también contó con un panel sobre la comunicación en tiempos de Inteligencia Artificial, que fue moderado por Santiago Maíz, cofundador y CCO de Bermuda, e integrado por referentes de marcas y agencias, entre los que estuvieron: Federico Javier Blanco, Internal Communications Manager Argentina en Stellantis South America; Florencia Fragalá, Jefa de Comunicaciones Corporativas en Arcos Dorados; Jonathan Ferraro, Gerente de Comunicación Interna y Eventos en Telecom; y Lucía Gonçalves da Cruz, Head of Content & Social en GUT Network. Los expertos destacaron que la IA es un acelerador dentro del ámbito de la comunicación corporativa y es útil para promover el aprendizaje, pero a la vez enfatizaron en la necesidad de comenzar por la detección del problema a resolver, antes de la elección de una herramienta tecnológica específica.

Noelia Mondino, Marketing Automation Expert en NaranjaX, y Mónica Martínez, Head of Marketing Automation & Optimization en Naranja X, acercaron a la audiencia la experiencia de NaranjaX con el uso de la IA, mientras que Gustavo Mames, fundador y Director General de Interactivity, profundizó sobre los agentes de IA para la atención de usuarios, y resaltó que los clientes prefieren una buena experiencia con la marca y no solo una atención rápida. “Debemos primero pensar en lo que necesita el usuario, y después en la solución tecnológica a implementar”, destacó Mames.

Después fue el turno de Alan Turek, Director del Content Hub de Grupo Atlántida, quien en su presentación se refirió a cómo los distintos medios centenarios del grupo migraron hacia audiencias digitales, y el impacto que la IA generó en los contenidos o la producción de historias para vincularse digitalmente con los distintos públicos.

Durante el encuentro, Daniel Yesurón, Pre Sales Specialist Cloud Latam en Licencias OnLine, habló sobre la evolución de Clippy a Copilot en el caso de Microsoft, y señaló a modo de cierre de su charla: “La IA no viene a reemplazar a un elemento de trabajo, sino a complementarlo”.

Otra de las disertantes de esta edición fue Marina Saroka, partner y CEO de Planetlambo. “Hoy hay comerciales publicitarios íntegramente realizados con Inteligencia Artificial, herramienta que facilita la hiper personalización a escala”.

En otra charla, Guillermo Paz, docente de IA en Universidad Siglo 21 y consultor en estrategia, Marketing e IA aplicada, y Carlos Mazalán, CEO de Mazalán Comunicaciones, interactuaron con el auditorio y brindaron consejos para que la IA comprenda mejor las indicaciones. “Podemos basarnos en el modelo que nosotros denominamos CRIAR para que la IA comprenda mejor lo que le pedimos. Es decir, debemos brindarle Contexto, Rol, Instrucción, Adaptación y Ajustes, y Resultados y objetivos”, concluyeron.

Por otra parte, Tomás Criado, fundador y CEO de Epical, y Victoria Puricelli, CCO de Epical, brindaron la charla “Decodificando emociones con IA: más allá del positivo/negativo”: La IA que usamos no clasifica, interpreta. Detectamos ironía, ansiedad, ambivalencia real. Eso cambia todo”. “Lo que sentimos no siempre se ve. Hoy con escuchar solamente no alcanza; hay que diagnosticar. Es importante cruzar emociones, contexto y comportamientos con IA para entender lo que dicen las personas y sienten en el ecosistema digital”, expresaron los oradores.

En la anteúltima charla de la jornada, Agustín Mario Giménez, cofundador de HG (AI Agency) y cofundador de OOTB (AI Studio), se refirió a la creatividad sin límites con IA. “Hoy las ideas pueden ir más lejos que nunca. Hoy soñamos con tener más ideas y es increíble la cantidad de herramientas y recursos que nos permiten crear sin límites. Si antes soñábamos con tener más recursos, ahora soñamos con tener más ideas. El futuro de la producción audiovisual no está en los estudios, sino en la imaginación. Y esa es, quizás, la revolución más grande que haya vivido la industria creativa”, manifestó Giménez.

El uso de la IA en la producción periodística también integró la agenda de esta nueva edición del Social Media Day Buenos Aires. En la última charla del encuentro, Florencia Rodríguez Altube, Líder de producción y análisis de datos en LN Data, el equipo de periodismo de datos del diario La Nación, destacó que en la redacción hoy utilizan la IA para producción de historias periodísticas diferenciales, para mejorar la experiencia del usuario (UX) y para mejorar flujos de trabajos internos.

Apoyaron el evento: Visa, NaranjaX, Río Uruguay Seguros, Buenos Aires Ciudad, Tecweek, Licencias Online, Adobe, Microsoft, Open IT, Packland, Santo Pecado, Grupo Vía, Interactivity, Clarín, Cronista, Perfil, Grupo Atlántida, Grupo América, Digitalproserver, Mazalán Comunicaciones, Siglo 21, Red de Comunicaciones Internas Corporativas, Interact, Consejo PR, IAB, CACE, Grupo EON, y Bildenlex.

Quienes deseen acceder a todas las charlas de la edición del Social Media Day Buenos Aires 2025 Innovación y Creatividad con IA, pueden adquirir los accesos on demand en: https://smday.com.ar

El Social Media Day es una iniciativa de Digital Interactivo a cargo de Adriana Bustamante, Diego Piscitelli, Alessandro Piscitelli y Franco Piscitelli. Para más información visitar el Instagram @smdayar o www.smday.com.ar.

Por otro lado, está abierta la convocatoria para sponsors y speakers 2026 del Social Media Day; los interesados podrán enviar solicitud de información a [email protected], al número 1131066844 vía Whatsapp. También queda abierta la convocatoria para quienes quieran llevar el evento a su ciudad.

Acerca de Social Media Day Argentina

Social Media Day es el evento global de tendencias e innovación en medios sociales. Es uno de los eventos referentes en la industria digital en la región. Se ha llevado a cabo en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Paraná, Salta, Jujuy, Mendoza, Madryn, Corrientes, Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, , Neuquén, Bahía Blanca y de manera virtual para todo el país, convoca a miles de personas y las mejores marcas para abordar las tendencias digitales.

Para más información del evento y/o sumarse como Sponsor escribir a [email protected] o por Whatsapp al 1131066844 (Adriana Bustamante).

Contactos de prensa:

Leandro Zalcman | Director Código Comunicación | [email protected] | Cel +54 9 1130346332