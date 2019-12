Emisión Cero y esperanza: así fue el debut del Spring Femenino en el DESAFÍO ECO YPF

Los apenas 14 años que tiene no son un impedimento para Solange Busso. Ella ya sabe lo que quiere: "Dedicarme a lo que se viene con los autos eléctricos y a esto, a correr", dijo a Perfil.com mientras deja su casco y es felicitada por todos sus compañeros del equipo tras salir primera en una carrera en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el auto eléctrico que hicieron junto a la escuela Emilio F. Olmos de Córdoba. El objetivo para YPF está cumplido: no se trata del resultado de la carrera sino que una nueva joven está decidida.

Y no se trata de cualquier carrera la que ganó Sol. Es la primera carrera en donde solo compiten mujeres en el marco del DESAFÍO ECO YPF, en donde por noveno año consecutivo más de 100 escuelas técnicas de todo el país representadas por más de 800 alumnos participaron de la construcción de vehículos de emisión cero y la pusieron a prueba en la pista durante el fin de semana.

"Se lo dedico a todo el equipo. Soy la única mujer en un curso de 33 varones. Por suerte me llevo bien con todos. Me gustaría cuando termine de estudiar dedicarme a lo que se viene con los autos eléctricos y a esto, a correr. Es verdad que estoy un poco sola en el sentido que soy la única mujer, espero que se vayan sumando más", contó Sol.

"Estoy muy contenta, pudimos ganar por bastante diferencia y me encantó cómo quedó el auto, es lo más. Todo este trabajo viene desde mitad de año. Como recién estoy en tercer año estuve más a cargo de cuestiones de la carrocería no tanto del motor. Soldé algunas partes y me fueron enseñando", agregó.

Este año, el Desafío ECO YPF presentó una nueva carrera, el Sprint Femenino, en donde más de 100 alumnas pilotearon sus autos. De esta manera, las organizaciones asumieron el compromiso con la diversidad de género, la inclusión y dieron lugar a la primera carrera femenina del país. A su vez, se conformó el equipo de "Las Recargadas", un logro de seis escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nuclearon a todas alumnas mujeres para competir en el desafío.

Emisión cero, escuderías femeninas y velocidad: largó el Desafío ECO YPF 2019

En esta octava edición fue la escuela N° 35 Ingeniero Latzina de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la que se llevó el título de Campeona Argentina del Desafío ECO YPF 2019, luego de completar todas las etapas de la competencia: Sprint femenino, Flying Lap, Challenge Setup, 1/8 de Milla y Endurance.

El eje puesto en la educación y la sustentabilidad se verificó en la participación de Fundación YPF, que, en alianza con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, premió con 24 becas a los mejores proyectos educativos de cada provincia, para garantizar el carácter federal de la competencia. Se contempló la idea del prototipo, la participación y equilibrio de género, la innovación pedagógica, la utilización eficiente de los recursos y la complementariedad de los mismos.

Durante las dos jornadas hubo foodtrucks, música en vivo y actividades recreativas en el Eco Village. Además, se sumaron el Trailer de la Energía y el Aula Móvil de Energías Renovables de Fundación YPF, dos atracciones que combinaron aprendizaje y diversión para los miles de fanáticos que los visitaron.

A partir del incentivo al desarrollo de educación de calidad enfocada en la sustentabilidad y el futuro de la movilidad, este proyecto representa un paso más en el compromiso de YPF de transformar vidas a través de la energía.

Ya durante la presentación del evento, Fernando Cirilli, Gerente de Patrocinios Deportivos de YPF, había asegurado a Perfil.com que "la compañía desea seguir apoyando y promover el trabajo en equipo, la superación y la convivencia con las tecnologías del futuro, que son los autos híbridos y eléctricos".