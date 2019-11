Emisión cero, escuderías femeninas y velocidad: largó el Desafío ECO YPF 2019

El Desafío ECO YPF volverá a rodar el próximo domingo 1 de diciembre en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. La competencia educativa, que protagonizan más de 800 alumnos y maestros de más de cien escuelas técnicas de todo el país, en donde construyen sus propios autos eléctricos de emisión cero, tuvo el lunes su presentación que se realizó en la torre de la compañía en Puerto Madero y contó con destacadas presencias. Ya va por su novena edición y congregó a los ganadores de la edición 2018 y a los participantes del próximo certamen.

“Queremos agradecer a todos los que interpretaron esto como un evento de aprendizaje conjunto, en donde buscamos integrar fuerzas y que uno más uno es muchísimo más que dos. Participan más de 800 alumnos, pero en el fondo son más de 8.000 personas porque en cada lugar del país donde están el pueblo los ayuda. Todos ayudan de alguna manera para que al de al lado le vaya mejor. Esa generosidad hace que esto crezca al nivel de que escuelas de Costa Rica, Uruguay y varios países quieran replicar la experiencia y contagiarse de esta iniciativa en donde los vamos a apoyar. Además del espíritu deportivo, han celebrado los valores, la integración, trabajando todos los equipos y el apoyo de sus familias ha sido impresionante. Nos han dejado muy bien parados en el mundo”, sostuvo Carlos Menéndez Behety, Chief Marketing Officer (CMO) de la compañía.

Carlos Menéndez Behety, Chief Marketing Officer (CMO) de YPF.

La Fundación YPF, en alianza con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, premió con 24 becas a los mejores proyectos educativos de cada provincia, contemplando la idea del prototipo, la participación y equilibrio de género, la innovación pedagógica, la utilización eficiente de los recursos y la complementariedad de los mismos.

“La compañía desea seguir apoyando y promover el trabajo en equipo, la superación y la convivencia con las tecnologías del futuro, que son los autos híbridos y eléctricos. Estamos muy contento de tener a todas las provincias del país representadas y que haya más de 800 alumnos participando y ver como nos acompaña el clima el domingo para la carrera final. La responsabilidad de YPF es estar un paso adelante en materia de movilidad y esta iniciativa va en ese sentido”, dijo a Perfil.com Fernando Cirilli, Gerente de Patrocinios Deportivos de YPF.

El evento tuvo como conductor al modelo y presentador Iván de Pineda y contó con la presencia de autoridades de YPF, el El CEO de Fiat argentina, Cristiano Rattazzi (representando a Jeep, sponsor del evento); la ministra de Educación porteña Soledad Acuña; la directora Ejecutiva Fundación YPF Anabel Perrone y la Responsable de RSE & Sustentabilidad de Garbarino, Natalie Barenboim, entre otros. Para los amantes de la velocidad estuvieron presentes los expilotos del Turismo Carretera (TC) el "Flaco" Juan María Traverso y Osvaldo "Cocho" López.

Fernando Cirilli, Gerente de Patrocinios Deportivos de YPF.

Recién llegados de Liverpool, Inglaterra, donde fueron a competir en la “Green Power Education Trust”; participó del evento la escuela técnica n° 23 Casal Calviño, ganadora de la última edición. “Fue una experiencia hermosa. Trabajamos muchísimo con la escuela y ni nos imaginábamos que podíamos llegar a ganar. El viaje a Inglaterra fue fantástico, estamos super felices”, explicó una de las pilotos de la escudería. Trabajaron mucho los alumnos, pudieron concretarlo con éxito. Si bien no es el mensaje que tratamos de darle, el ´si no ganamos no sirve´, el mensaje que les dimos es que tienen que estar con el mejor auto, y si ganamos mucho mejor”, dijo ante aplausos uno de los profesores y tutores del equipo.

Este año el evento tendrá una particularidad especial: el Desafío ECO YPF presenta una nueva carrera en donde más de 100 chicas pilotearán los autos de emisión cero. De esta manera, la compañía asume el compromiso de la diversidad de género y la inclusión con el propósito de promover la participación femenina en las escuelas técnicas.

Osvaldo "Cocho" López y el "Flaco" Juan María Traverso junto a los últimos campeones, de la escuela técnica N° 23 Casal Calviño de Capital Federal.

Tanto el “Flaco” Traverso como “Cocho” López también expresaron sus sensaciones y consejos para los jóvenes que participarán del certamen. “Para mi el mundo del automovilismo es la pasión que tuvimos desde que nacimos. Quiero que lo disfruten y si no ganan, que consigan las fuerzas para trabajar más. El equipo en el automovilismo es clave, tiene que ser perfectos su funcionamiento.”, explicó Traverso. Por su parte, López sostuvo que “Lo más importante es la pasión, nuestro estilo de vida. Esto es colaboración, trabajo en equipo. Les deseo que disfruten y se diviertan lo más posible en esta maravillosa experiencia”.

Todo resultó la antesala del domingo 1 de diciembre, en donde la bandera a cuadros de la largada flameará en el autódromo Oscar y Juan Gálvez. Allí se desarrollarán las tradicionales pruebas: flying lap, endurance, 1/8 de milla y slalom, que harán vibrar a los fanáticos y presentes que se darán cita en aquél emblemático lugar.