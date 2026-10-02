Entre el volumen escultural y la sobriedad urbana: las tendencias para la temporada Primavera-Verano 2027

Tras varias temporadas dominadas por el lujo silencioso y el minimalismo estricto, los creativos de la moda parecen haber encontrado un punto de equilibrio: prendas funcionales para la vida diaria, pero intervenidas con toques de dramatismo y frescura sensorial.

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Te compartimos todo lo que se viene para que a la hora de salir de shopping elijas las prendas que te harán destacar.

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El regreso de las siluetas con carácter

La sastrería relajada no desaparece, pero adquiere una nueva estructura. La influencia de los años ochenta vuelve a marcar los desfiles, destacando las hombreras definidas y cinturas ceñidas que conviven de forma armónica con jeans amplios o faldas fluidas.

En paralelo, el volumen abandona la exclusiva etiqueta de "noche". La falda balloon (o falda globo) y los vestidos abombados irrumpen en el guardarropa urbano. La propuesta de firmas como Alexander McQueen o Simone Rocha invita a bajar estas piezas al terreno cotidiano, combinándolas con remeras de algodón ajustadas o musculosas básicas para balancear las proporciones.

Sporty Glam y Utilitarismo: la calle gana la partida

La funcionalidad ya no es negociable. Una de las claves más repetidas en las colecciones de París y Milán es la superposición de prendas deportivas sobre la sastrería tradicional. Parkas ultralivianas de nylon, cortavientos técnicos y chalecos utilitarios con bolsillos maxi convivieron con pantalones de vestir y bermudas sastreras.

Asimismo, los tejidos de punto calados —especialmente la renovada camisa polo de punto— se afianzan como la prenda estrella para los días más calurosos, ofreciendo una textura sofisticada sin perder frescura.

Texturas vivas y transparencia táctil

En términos de materiales, la temporada se siente. Las flores en 3D desplazan al estampado floral plano: apliques en relieve que parecen despegarse de las prendas transforman vestidos simples en pequeñas piezas de arquitectura textil.

La transparencia continúa vigente, pero abandona el tono puramente sensual para buscar la ligereza térmica. Gasa, tul, encaje y seda se superponen en capas sutiles, mientras que el cuero liviano y el denim desgastado (efecto lavado a la piedra) aportan el contrapunto rudo y auténtico.

La paleta cromática: del azul digital al verde terrenal

Según los informes estratégicos de WGSN y Coloro, la carta cromática de 2027 busca responder a una necesidad de reconexión y creatividad:

Luminous Blue: Un azul intenso que evapora las fronteras entre lo tecnológico y lo natural. Es el tono acento por excelencia.

Rojo intenso y verde pistacho: Dos tonos vibrantes que dominaron las pasarelas de Londres, ideales para prendas únicas que no buscan pasar desapercibidas.

Rosa desteñido (Pop Pink opaco): Un rosa retro y sutil que sustituye a los neutros tradicionales, perfecto para trajes sastreros y capas ligeras.

Verde botánico (Meadowland Green) y tono arcilla (Clay): La base orgánica de la temporada, aportando calma y sofisticación en pantalones utilitarios y gabardinas.

El veredicto de la temporada

La Primavera-Verano 2027 demuestra que la versatilidad no tiene por qué ser aburrida. La moda de este ciclo no exige elegir entre comodidad o impacto visual; por el contrario, propone un armario híbrido donde un abrigo largo de nylon se lleva con bermudas, y un blazer ochentoso encuentra su pareja ideal en una falda globo o un mocasín náutico urbano. Un verano diseñado para moverse, pero con mucha personalidad.

La clave de la temporada radicará en apostar por piezas versátiles.

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