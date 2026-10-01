Corte Suprema y Ley de Tierras: quiénes votaron para habilitar la compra extranjera

En enero de 2023, Ricardo Quintela pidió algo que incomodaba: que se conozca quiénes son y qué decisiones toman los integrantes de la Corte Suprema. Días después, las caras de los jueces aparecieron frente a Casa de Gobierno de La Rioja, bajo una consigna: “¿Quién es?”.

Hoy, esa discusión vuelve a cobrar actualidad.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron el fallo que dejó nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el DNU 70/23. En los hechos, vuelven a caer los límites que establecía esa ley para la adquisición de tierras rurales por extranjeros.

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La Corte dijo que no estaba resolviendo la constitucionalidad del DNU. Pero la decisión tiene una consecuencia concreta sobre el territorio argentino.

Por eso la discusión no puede quedar escondida detrás de un expediente judicial. Hay que saber quiénes deciden.

Hay que conocer sus nombres, sus caras y, sobre todo, qué consecuencias tienen sus decisiones sobre la Argentina.

Porque cuando se discute la tierra, también se discute soberanía.