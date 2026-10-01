CMS People puso en agenda el futuro financiero y reconoció a los TOP 25 Financial Leaders de la industria argentina

CMS People celebra 25 años de trayectoria en un momento de fuerte evolución para la industria financiera. El aniversario tuvo como escenario una nueva edición de CMS Financial Innovation Argentina, encuentro que reunió en el Goldencenter a referentes de bancos, fintechs, empresas tecnológicas y especialistas en crédito, riesgo, cobranzas y experiencia del cliente.

La jornada puso en agenda algunos de los temas que hoy atraviesan al sector, entre ellos la evolución de los modelos de financiamiento, la originación crediticia, el Open Finance, la inteligencia artificial, la hiperpersonalización y las nuevas estrategias de gestión del crédito y las cobranzas.

Al analizar el recorrido de la industria durante estas dos décadas y media, Pablo Salamone, Presidente de CMS People, identifica distintos momentos que marcaron su evolución. “Hubo varios puntos de inflexión: la digitalización de los servicios financieros, la irrupción de las fintech, el crecimiento exponencial de los pagos digitales, la aparición de nuevos modelos de crédito y, más recientemente, la inteligencia artificial y el uso intensivo de datos.”

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Pablo Salamone, Presidente de CMS People, al frente de la celebración por los 25 años de trayectoria de la compañía en el mercado financiero.

La transformación también alcanza la manera en que las compañías responden a las expectativas de sus usuarios. “Pero quizá la transformación más profunda fue el cambio en la lógica de la industria. Antes, las entidades marcaban el ritmo y el cliente se adaptaba. Hoy sucede prácticamente lo contrario: las expectativas del usuario en términos de velocidad, simplicidad, personalización y disponibilidad obligan a toda la industria a evolucionar de manera permanente.”

Este escenario se refleja también en una industria con mayor participación de compañías tecnológicas, plataformas digitales y otros actores que incorporan servicios financieros dentro de sus propuestas.

Inteligencia artificial y el desafío de sostener la confianza

La velocidad de estos cambios abre nuevas preguntas sobre las prioridades que marcarán los próximos años. “Hacia adelante veo desafíos muy claros. Uno será incorporar inteligencia artificial de manera efectiva sin comprometer confianza, seguridad y criterio humano. Otro será encontrar modelos de crecimiento sostenibles en mercados cada vez más competitivos y regulados. Y un tercero será gestionar una industria cuyas fronteras seguirán ampliándose, porque cada vez más compañías que originalmente no eran financieras van a incorporar soluciones de pagos, crédito, datos o servicios financieros dentro de su propuesta.”

La experiencia de CMS en diferentes geografías aporta también una perspectiva regional sobre esas transformaciones. “En estos años fuimos construyendo presencia en España, Brasil y distintos países de Latinoamérica, y eso nos permitió desarrollar una mirada mucho más amplia de la industria. Muchas veces una tendencia que ya está madura en un mercado recién empieza a aparecer en otro. Tener contacto permanente con esas distintas realidades nos ayuda a detectar esos movimientos con anticipación.”

Referentes de bancos, fintechs, empresas de tecnología y especialistas en gestión del crédito dijeron presente en el Goldencenter para debatir el rumbo del sector.

A lo largo de ese proceso, la compañía fue ampliando también su participación dentro del sector. “Ese recorrido también fue transformando nuestro propio rol. Hoy CMS no busca solamente organizar eventos, sino conectar a los principales actores del ecosistema, generar comunidades y crear espacios donde se compartan experiencias, se generen oportunidades y se discutan los temas que van a marcar la agenda de los próximos años.”

CMS TOP 25 Financial Leaders: reconocimiento al talento financiero

Como parte de la celebración por los 25 años de CMS People, la jornada también fue escenario de la primera edición de los CMS TOP 25 Financial Leaders, una iniciativa creada para reconocer a profesionales que están impulsando la evolución de la industria financiera argentina.

En la categoría Líderes en Experiencia del Cliente fueron reconocidos Candelaria Villagra, Head of Banking as a Service de BIND; Cecilia Gargiulo, Gerente Visión 360 de Banco Macro; Florencia Franchini, Head of Marketing & Strategic Alliances de Brubank; Gabriel Casal, CEO de GSA BPO; y Mauro Cercos, Gerente General de YPF Digital.

En Gestión del Riesgo, los reconocimientos fueron para Andrea De Cabo, Jefe de Riesgos de ABan; Diego Leonetti, Founder de Mate4b; Jorge Bonilla, CRO de GarantíaYa; Juan Ignacio Fontanals, Jefe de Crédito y Cobranzas de Grupo Fava; y Martín Hadad, Head Product - Risk Decisioning de Naranja X.

La categoría Arquitectos del Ecosistema Crediticio distinguió a Ed Escobar, CEO de Kleva; Ezequiel Bucai, Co-Founder de Wibond; Flavio Covacich, Business Intelligence Manager de BeClever; Gaspar Mola, CCO de Teleprom; y Pablo Juanes Roig, VP of Financial Services Industry de Huawei.

Inteligencia artificial, Open Finance, nuevos modelos de crédito y la evolución de los pagos digitales fueron algunos de los ejes centrales debatidos por los más de 1000 inscriptos en el Goldencenter.

En Líderes en Recupero de Crédito fueron reconocidos Federico Sturno, Collections Manager Latam de Prex; Juan Manuel Vidal, Retail Collections Manager de Banco Galicia; Marcela Tejera, Fundadora de MT Soluciones 360; Vanesa Etimos, Consultora Experta en Cobranzas de Émerix; y Vanina Pierni, Responsable de Cobranzas de ICBC.

Por último, la categoría Impulsores del Desarrollo Financiero distinguió a Ariel Sbdar, Co-Fundador de Cocos Capital; María Luz Ameijeira, Head of Pago Nube de TiendaNube; Nicolás Alsina, CXO & COO de Naranja X; Norberto Gastón Álvarez, Gerente General del Banco de la Nación Argentina; y Tamara Bernath, Head of Payments de Banco Santander.

El aniversario encuentra a CMS con el desafío de seguir acompañando una agenda financiera que continúa incorporando nuevas tecnologías, modelos de negocio y protagonistas. “Después de 25 años, nuestro desafío sigue siendo estar un paso adelante: anticipar hacia dónde se mueve la industria, detectar las transformaciones que van a marcar su futuro y conectar y reconocer a los líderes que las hacen posibles. Generar los espacios donde esas personas se encuentran, comparten ideas y crean nuevas oportunidades es, en definitiva, nuestra manera de contribuir a construir el futuro de la industria financiera en todas aquellas geografías donde estamos presentes,” concluye Salamone.