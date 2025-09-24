Escobar celebra la Fiesta Nacional de la Flor 2025: fechas, actividades y entradas

Del 4 al 12 de octubre, Escobar volverá a vestirse de gala para recibir a miles de visitantes en la Fiesta Nacional de la Flor, el encuentro de floricultura más grande de Sudamérica, que también incluye espectáculos musicales, propuestas culturales, gastronomía y la calidez de una tradición que enorgullece a todos sus habitantes.

Una ciudad que celebra con flores

En el Predio Floral de Belén de Escobar (Mateo Gelves 1050), más de 120 viveristas y productores presentarán una maravillosa selección de flores y plantas ornamentales. Habrá talleres de jardinería, charlas de producción sustentable, actividades lúdicas para los más chicos y la feria gastronómica de entidades de bien público. El público podrá disfrutarlo de domingo a jueves de 9 a 19 horas y viernes y sábados hasta las 20.

Carrozas, recitales y solidaridad

El sábado 11 tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, donde instituciones educativas, colectividades y vecinos colmarán la avenida Tapia de Cruz con creatividad, música y muchas pero muchas flores. El domingo 12, se elegirá a las y los embajadores de la Fiesta, jóvenes referentes que encarnan los valores de la comunidad escobarense.

Además, el 10 y 11 de octubre el escenario mayor del predio está preparado para recibir a grandes artistas (cuyos nombre se darán a conocer en los próximos días en el sitio www.escobar.gob.ar/fnf) que brindarán recitales con entradas solidarias: el acceso será a cambio de 4 alimentos no perecederos que se canalizarán hasta comedores y merenderos a través del programa municipal Escobar Hambre Cero. En 2024, la grilla artística incluyó a Luck Ra, Turf, Miranda!, entre otros, además de 80 presentaciones de artistas locales en el Campanario del predio, entre bandas, solistas, ballets folclóricos, tango, freestyle, coros y orquestas.

Entradas y beneficios

El valor de la entrada al predio costará $10.000 para el público en general y $8.000 para jubilados y residentes. Los jubilados del partido de Escobar, menores de 10 años y personas con discapacidad con acompañante tendrán ingreso gratuito.

Orgullo y destino turístico

Cada primavera, la Fiesta Nacional de la Flor convierte a Escobar en epicentro del turismo bonaerense, atrayendo familias, escuelas y viajeros que buscan naturaleza, cultura y tradición. Con fácil accesibilidad desde Capital Federal y localidades vecinas, el predio contará con espacios de descanso, propuestas gastronómicas y todas las comodidades para disfrutar de un recorrido inolvidable.

Toda la información actualizada sobre programación, transporte y servicios está disponible en escobar.gob.ar/fnf