Eventos boutique en Córdoba: historia, diseño y hospitalidad en un solo lugar

En pleno corazón de Córdoba, un edificio histórico de 1915 restaurado con elegancia redefine la manera de vivir los encuentros. Azur Hotel & Spa se consolida como el espacio boutique más exclusivo de la ciudad para celebrar eventos sociales y corporativos, fusionando historia, diseño contemporáneo y hospitalidad de autor.

Un oasis en la ciudad

Con una ubicación estratégica y un entorno que combina tranquilidad, modernidad y calidez, Azur es la elección perfecta para quienes buscan un ambiente diferente, distinguido y memorable. Sus espacios minimalistas y llenos de encanto transmiten calma y sofisticación, convirtiendo cada evento en una experiencia única.

Desde lanzamientos de productos y encuentros corporativos, hasta bodas exclusivas, cumpleaños y celebraciones sociales, cada evento se diseña a medida, con la asistencia de un equipo dedicado que convierte cada detalle en una experiencia inolvidable.

Espacios versátiles y con personalidad

Salón Azur: un ambiente luminoso y flexible, con capacidad para hasta 40 personas en diferentes formatos (auditorio, mesas imperiales o tipo bar). Equipado con tecnología de última generación —pantalla, proyector, Smart TV, sonido, micrófonos y conectividad premium—, es ideal para reuniones ejecutivas, presentaciones y celebraciones exclusivas.

Azur ofrece propuestas integrales que se adaptan a cada necesidad:

Half Day Meeting: incluye salón equipado, coffee break matutino y almuerzo de dos pasos.

Además, al reservar un mínimo de dos habitaciones, el hotel ofrece un 50% de descuento en el alquiler del salón, un beneficio exclusivo para quienes combinan trabajo y estadía.

Cata a Ciegas: una experiencia sensorial única para empresas

Para equipos de trabajo, celebraciones internas o actividades de team building, Azur propone un evento que despierta los sentidos: la Cata a Ciegas en La Despensa de Azur.

Una degustación guiada que combina los mejores platos inspirados en la cocina cordobesa con siete etiquetas seleccionadas de vinos, en un formato lúdico y original. Adaptada a grupos de entre 10 y 20 personas, esta propuesta invita a fortalecer vínculos, agasajar colaboradores o celebrar logros de manera distinta.

Valor por persona: $75.000. Inicio puntual: 20 hs. (Cupos limitados, requiere reserva previa).

Gastronomía boutique, identidad cordobesa

La propuesta culinaria de Azur pone en valor el producto local y lo convierte en protagonista de cada evento. Coffee breaks premium, almuerzos y cenas de pasos, cocktails gourmet y estaciones de finger food sorprenden con sabores auténticos y maridajes de vinos regionales y nacionales.

Cada menú es personalizado y estacional, pensado para acompañar con sutileza y creatividad cada momento.

Atención al detalle, servicio a medida

Cada evento incluye ambientación elegante con la posibilidad de agregar decoración con arreglos florales y velas, siempre con el asesoramiento integral de un equipo especializado que acompaña desde la planificación hasta el último brindis . La premisa es clara: que cada encuentro sea único, sofisticado y memorable.

La elección boutique de Córdoba

En un mercado dominado por lo convencional, Azur Hotel & Spa se posiciona como la alternativa más boutique, íntima y exclusiva de la ciudad. Un verdadero templo del buen gusto donde los eventos trascienden y se convierten en experiencias que permanecen en la memoria.

