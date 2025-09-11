Fernando Espinoza: “Las urnas el domingo vetaron a Milei. Pero no quiere entenderlo”

Fernando Espinoza, intendente del partido de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), no se guardó nada y criticó al actual presidente Javier Milei por los vetos en las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, aprobadas por el Congreso de la Nación.

Las frases más destacadas de Espinoza:

"El veto presidencial a la ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, que la gente bautizó como Ley Garrahan, y al Financiamiento Universitario, deja en evidencia que Milei ha decidido ignorar el contundente mensaje que el pueblo le dió el domingo en las urnas".

"Esos dos ajustes despiadados en salud infantil y en formación académica, más todos los otros desastres que hizo Milei, fue precisamente lo que la gente reprobó democráticamente hace cuatro días, cuando le dijo BASTA y le puso un freno".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Para reparar tanta crueldad con los niños que precisan atención médica y los jóvenes que precisan formación académica, los representantes legislativos votados por el pueblo avanzaron con estas dos leyes para reconstruir el desastre. Y ahora Milei las desprecia y las anula".

"Las urnas el domingo vetaron a Milei. Pero no quiere entenderlo. O no lo entiende, directamente. O, lo que es más probable, lo entiende, pero no le importa nada la vida real y cotidiana de la gente. Gobernar aislado de la realidad no es democracia: es despotismo absoluto".

"Y como Milei siempre dice que admira a Juan Bautista Alberdi, le convendría leerlo. Así se enteraría qué opinaba nuestro prócer de su manera de gobernar. Dijo: 'Es un déspota todo aquel que cree que ser opositor al gobierno es ser un traidor a la Patria'".

"El camino democrático para terminar este desastre que es el gobierno de Milei ya comenzó el domingo en la Provincia de Buenos Aires y, sin dudas, continuará en el resto del país el 26 de octubre. El amor siempre vence al odio".