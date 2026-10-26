Fernando Gray cuestionó la privatización de AySA: “están regalando la empresa”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, participó de la audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), donde cuestionó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y advirtió sobre el futuro de las obras de infraestructura que necesita la región. “¿Podemos pensar que esta nueva concesionaria va a continuar las obras del río subterráneo Sur, que beneficia a los municipios de Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza y Florencio Varela? El monto de esta sola obra supera los 340 millones, mientras están regalando AySA. Hacen falta obras millonarias y, si no las hace el Estado argentino, no las va a hacer nadie. Ningún privado las va a hacer”, expresó.

La audiencia fue convocada por ERAS para analizar la propuesta de modificación de los coeficientes zonales que determinan parte de las tarifas de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Este nuevo intento de ajuste tarifario no representa un hecho aislado, sino que forma parte de un esquema que garantiza el desmantelamiento y destrucción de AYSA, que es una amenaza flagrante a los recursos estratégicos de todo el pueblo argentino.

Durante su intervención, el jefe comunal recordó que recurrió a la Justicia en dos oportunidades: primero, para solicitar que se permitiera la participación de la empresa provincial Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) en la licitación y, luego, para cuestionar la exclusión de las empresas estatales provinciales. También presentó un amparo contra las cláusulas del pliego que permiten a la futura concesionaria interrumpir los servicios de agua y cloacas por falta de pago y contemplan un período de diez años de desinversión. “Un negocio inmenso para los vivos de siempre y un enorme perjuicio para millones de bonaerenses”, manifestó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Ante un nuevo abuso que pone en riesgo la vida cotidiana de nuestra comunidad, instamos al Gobierno nacional a frenar este proceso de privatización, terminar con los aumentos y profundizar un plan de inversión sostenible, que debe continuar, indudablemente, en manos del Estado”, expresó.

Por último, el intendente sostuvo que continuará con las acciones judiciales necesarias para defender los derechos de las vecinas y los vecinos del distrito y reclamar las obras de agua y cloacas pendientes.