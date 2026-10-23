Escapadas y vacaciones con encanto: del bosque y el mar a un castillo histórico, la Patagonia y Uruguay

Desde la sofisticación de Cariló, donde el bosque se encuentra con el mar, hasta el espíritu agreste y bohemio de Chapadmalal, con sus acantilados y su gastronomía frente al Atlántico. Un recorrido que invita a descubrir la magia de alojarse en un castillo histórico en Lobos, disfrutar del lujo y la serenidad a orillas del lago Nahuel Huapi, en Villa La Angostura, y dejarse conquistar por la tranquilidad y las tradiciones de Nueva Helvecia, la pintoresca Colonia Suiza de Uruguay. Una selección de experiencias para desconectarse, disfrutar de la naturaleza y planificar las próximas escapadas o vacaciones.

Luna Roja: más de seis décadas de historia frente al mar en Chapadmalal

A pocos minutos de Mar del Plata, entre acantilados, médanos y playas que conservan su encanto natural, existe un rincón donde el tiempo parece transcurrir de otra manera. Gastronomía, alojamiento, surf y una vista privilegiada al Atlántico se combinan en una propuesta que invita a disfrutar sin apuro durante todo el año.

Hay lugares que se visitan y otros que se sienten. Lugares a los que uno quiere regresar incluso antes de haberse ido. Luna Roja, en Chapadmalal, pertenece a esa segunda categoría.

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Quizás sea por el sonido constante de las olas, por las gaviotas que sobrevuelan la costa o por esa inmensidad del océano que se despliega frente a los ojos. Tal vez por la posibilidad de disfrutar de un almuerzo exquisito, un trago al atardecer o simplemente un café mientras el mar se convierte en el protagonista absoluto del paisaje.

Lo cierto es que Luna Roja tiene algo difícil de explicar y muy fácil de sentir: esa capacidad de hacer que, por unas horas o unos días, todo lo demás deje de importar.

Una historia que comenzó frente al mar

La historia de Luna Roja se remonta a 1963, cuando nació como balneario en uno de los sectores más atractivos de la costa atlántica bonaerense.

Desde entonces, fue creciendo junto con Chapadmalal, acompañando la transformación de un destino que conserva su espíritu natural, sus playas abiertas y una identidad propia, muy diferente al ritmo de las grandes ciudades balnearias.

Con el paso de los años, el tradicional balneario amplió su propuesta incorporando alojamiento, gastronomía, surf y experiencias recreativas, además de espacios para encuentros sociales y corporativos.

Hoy, Luna Roja es mucho más que un lugar para disfrutar de la playa. Es un destino en sí mismo, donde cada visitante puede encontrar su propia manera de conectarse con el entorno.

El lujo de despertar mirando el océano

Para quienes desean prolongar la experiencia, Luna Roja ofrece suites para dos o tres personas y cabañas para tres o cuatro huéspedes.

La propuesta de alojamiento busca conservar esa sensación de cercanía permanente con la naturaleza: despertarse con la luz del amanecer, contemplar el horizonte y saber que el mar está apenas a unos pasos.

Las estadías incluyen desayuno, servicio de balneario, limpieza diaria, blanquería, Wi-Fi, estacionamiento exclusivo y seguridad las 24 horas.

Pero, más allá de las comodidades, el verdadero privilegio está en lo simple: abrir los ojos, escuchar el océano y comenzar el día sin ninguna prisa.

Gastronomía frente al mar

Si hay algo que merece un capítulo especial, es su propuesta gastronómica. El restaurante, abierto también a quienes no se encuentran alojados, invita a disfrutar de distintos momentos del día con una cocina fresca, relajada y de calidad, en un entorno que difícilmente podría tener un mejor escenario.

Un almuerzo que se prolonga entre conversaciones, una merienda frente al horizonte o un cóctel cuando comienza a caer el sol se convierten aquí en pequeños rituales de disfrute.

La vista panorámica del Atlántico, el sonido de las olas y la atención cálida completan una experiencia donde cada detalle contribuye a generar una atmósfera especial.

Porque en Luna Roja la gastronomía no se limita a sentarse a comer. Es elegir una mesa frente al mar, disfrutar de buenos sabores, dejarse sorprender por un trago y regalarse el tiempo necesario para apreciar el momento. Y cuando llega el atardecer, con la luz transformando lentamente el paisaje, dan ganas de quedarse un rato más.

Chapadmalal, un destino para descubrir en cualquier estación

Durante mucho tiempo, Chapadmalal fue considerado principalmente un destino de verano. Sin embargo, quienes conocen su esencia saben que su atractivo trasciende ampliamente los meses de playa.

En verano, el movimiento de las olas, el surf y las jornadas al aire libre marcan el ritmo. Durante el otoño y el invierno, el paisaje adquiere una belleza diferente: playas más tranquilas, largas caminatas junto a los acantilados y la posibilidad de contemplar el océano en una atmósfera de absoluta calma.

En primavera, la naturaleza recupera sus colores y los días invitan nuevamente a disfrutar de los espacios exteriores.

Luna Roja acompaña cada una de estas estaciones con propuestas que integran gastronomía, descanso, surf y encuentros vinculados con la música, la cocina y la cultura. La idea es sencilla: ofrecer distintas experiencias sin perder aquello que hace único al lugar.

En una época en la que todo parece suceder demasiado rápido, Chapadmalal propone exactamente lo contrario. Caminar sin rumbo por la playa, observar a los surfistas, descubrir los paisajes que dibujan los acantilados o sentarse frente al mar sin mirar el reloj son algunas de las mejores actividades que ofrece el destino.

En Luna Roja, esa filosofía forma parte de su identidad. No hace falta organizar una agenda completa ni llenar cada hora de actividades. A veces, el mejor plan es precisamente no tener ninguno.

Con esa premisa, el espacio continúa desarrollando nuevas experiencias gastronómicas, culturales, musicales y vinculadas al surf, buscando consolidarse como un punto de encuentro durante los doce meses del año.

A pocos minutos de Mar del Plata, pero con una personalidad completamente diferente, Luna Roja reúne algunos de los grandes placeres de una escapada perfecta: naturaleza, buena gastronomía, alojamiento confortable, tragos frente al mar y una atención que invita a sentirse a gusto.

Es ideal para una escapada romántica, un fin de semana con amigos, unas vacaciones en familia o simplemente para disfrutar de un almuerzo con una vista inolvidable. Porque hay experiencias que no necesitan grandes artificios para resultar extraordinarias.

A veces, la verdadera felicidad está en una mesa frente al océano, una copa en la mano, el vuelo de las gaviotas y el sonido de las olas como única banda sonora. Y Luna Roja, con más de seis décadas de historia, parece haber encontrado la fórmula perfecta para recordárnoslo.

Más información: www.playalunaroja.com

Recepción: +54 9 11 7365-8007

Instagram: @playalunaroja

Cariló para todos los estilos: tres maneras de disfrutar entre el mar y el bosque

Despertar con el sonido del mar o comenzar el día entre árboles, aromas del bosque y el canto de los pájaros. Cariló conserva esa particular combinación de naturaleza, tranquilidad y sofisticación que lo convirtió en uno de los destinos más elegidos de la costa argentina. Tres propuestas permiten descubrirlo de maneras diferentes, con playa, bienestar y experiencias pensadas para disfrutar en familia.

Costa Cariló Apart & Spa: del desayuno a la playa, en pocos pasos

Hay algo especialmente placentero en comenzar el día sabiendo que el mar está ahí, a pocos metros. Ubicado en primera línea de playa, Costa Cariló Apart & Spa combina la independencia y comodidad de alojarse en un departamento con servicios pensados para alternar días de sol con momentos de descanso.

Piscina cubierta climatizada, gimnasio, sala de juegos y un área de relax y spa con hidromasaje y ducha escocesa permiten continuar disfrutando incluso después de volver de la playa.

Durante el verano, el complejo ofrece servicio de playa sin cargo, con sombrilla, mesa y reposeras a la salida del establecimiento.

Para las familias suma otro diferencial: una completa agenda de recreación para los chicos, con juegos en la playa y los médanos, talleres, torneos, actividades deportivas, fogones y propuestas para compartir también entre grandes y chicos.

Cariló Soleil: despertar con el sonido de las olas

Abrir la ventana, mirar el horizonte y comenzar el día con el sonido del mar como telón de fondo. Esa es parte de la experiencia de Cariló Soleil Apart Hotel, ubicado en primera línea de playa y con departamentos con vista al mar.

La propuesta combina la sensación de sentirse en casa con servicios hoteleros: el desayuno se sirve directamente en el departamento y la estadía se completa con piscina cubierta climatizada, gimnasio, mini spa, hidromasaje y espacios de relax.

En verano, los huéspedes cuentan además con servicio de playa sin cargo, equipado con sombrilla, mesa y reposeras, junto con una propuesta recreativa especialmente pensada para los más chicos.

Y para quienes consideran que las vacaciones incluyen a toda la familia, hay otro dato importante: Cariló Soleil es pet friendly, por lo que las mascotas también pueden ser parte del viaje.

Posada del Bosque Cariló: despertar entre árboles

Cariló también puede vivirse lejos del sonido del mar. En Posada del Bosque, las mañanas comienzan entre árboles, aromas del bosque y el canto de los pájaros, en un escenario que invita naturalmente a bajar el ritmo.

Ubicada en pleno corazón del bosque y a metros del centro comercial, cuenta con cabañas equipadas que combinan privacidad, naturaleza y una atmósfera relajada. Desayuno, piscina descubierta, Wi-Fi, parrillas y espacios rodeados de verde completan la estadía. La propuesta es, además, pet friendly.

Durante el verano, bosque y playa se encuentran: los huéspedes disponen de servicio de playa en el balneario, donde los chicos también pueden participar de actividades recreativas especialmente pensadas para ellos.

Tres alojamientos y tres formas de vivir un mismo destino. El mar a pocos pasos, un desayuno mirando las olas o la intimidad de una cabaña entre árboles. Porque parte del encanto de Cariló está justamente ahí: poder elegir cómo comenzar cada día y dejar que la naturaleza marque el ritmo de las vacaciones.

Información de contacto

WhatsApp de los tres alojamientos: +54 9 11 8059-0207

Posada del Bosque Cariló

Cariló Soleil

Costa Cariló

La Candelaria se renueva para el verano: nuevos lodges y experiencias en el campo

Nuevos Lodges y Grand Lodges, días de campo pet friendly y una agenda de actividades para disfrutar el campo, la naturaleza y el verano a poco más de una hora de Buenos Aires.

Lobos, Buenos Aires. Este verano, Estancia La Candelaria suma nuevas razones para convertir una escapada al campo en una experiencia completa. A su tradicional propuesta de vivir en un castillo histórico rodeado de naturaleza se incorporan nuevos Lodges, propuestas pet friendly, circuitos de senderismo y el regreso de las bicicletas, además de una agenda de actividades pensada para disfrutar la estancia durante todo el día.

Ubicada a 115 kilómetros de Buenos Aires, La Candelaria combina historia, arquitectura, gastronomía y naturaleza en un entorno de campo que invita tanto a una escapada de descanso como a unos días de desconexión.

Nuevos refugios entre el campo y el bosque

Una de las novedades de esta temporada son los Lodges y Grand Lodges, que amplían las alternativas de alojamiento de la estancia más allá del castillo. Pensados como refugios integrados al entorno natural, son ideales para quienes quieren despertarse rodeados de verde y vivir el campo desde una perspectiva más cercana a la naturaleza.

Un verano para salir, explorar y disfrutar al aire libre

Para quienes prefieren pasar el día en movimiento, esta primavera-verano vuelven las bicicletas y se suman nuevos circuitos de senderismo para recorrer caminando distintos sectores de la estancia y descubrir el paisaje a otro ritmo.

El programa de actividades para huéspedes también incluye piscina de temporada, paseos a caballo, tenis, fútbol, vóley, ping pong, pool, billar, juegos de mesa y juegos exteriores para niños.

La idea es que quedarse en La Candelaria no implique simplemente cambiar de lugar para dormir, sino tener un destino para disfrutar durante todo el día.

¿Y si queremos trabajar desde el campo?

La Candelaria también se adapta a una nueva manera de viajar: la de quienes buscan combinar trabajo y descanso. Con conexión Wi-Fi disponible en sectores de la estancia, el cambio de escenario puede convertirse en una verdadera pausa de la rutina sin necesidad de esperar al fin de semana.

El Día de Campo también se disfruta con mascotas

Otra de las novedades de este verano es la incorporación del Día de Campo Pet Friendly, pensado para quienes no quieren dejar a ningún integrante de la familia afuera de la escapada.

La propuesta invita a pasar el día en la estancia, disfrutar de los espacios al aire libre y compartir la experiencia con las mascotas.

Además, algunos Lodges fueron preparados para recibir huéspedes junto a sus mascotas, sumando una nueva alternativa para quienes buscan una escapada de campo para toda la familia.

Del castillo al bosque: una escapada con muchas formas de vivirla

La propuesta de verano permite elegir cómo disfrutar La Candelaria: quedarse en el castillo o descubrir los nuevos Lodges, pasar el día junto a la piscina, recorrer los bosques en bicicleta, hacer senderismo, disfrutar de una cabalgata o simplemente encontrar un rincón para bajar el ritmo.

Para quienes prefieren una experiencia de día completo, La Candelaria cuenta con dos modalidades de Día de Campo: el Día de Campo Tradicional, disponible de lunes a viernes, y la Experiencia Candelaria, los fines de semana y feriados.

La segunda propone una inmersión en las tradiciones argentinas con gastronomía, actividades culturales y propuestas al aire libre para grandes y chicos. La jornada puede incluir una clase de empanadas, degustación de vino, recorrido histórico, almuerzo de campo, preparación de mate y merienda con pastelería criolla y artesanal.

Y para quienes buscan simplemente disfrutar, también hay tiempo para eso.

Información de contacto

Web: https://estanciacandelaria.com

Instagram, Facebook y TikTok: @estanciacandelaria

Teléfono: +54 11 5032-7500

WhatsApp: +54 9 11 3160-1885

Email: [email protected]

Hotel Nirvana: un mundo aparte donde la historia, la naturaleza y el bienestar se encuentran

En Nueva Helvecia, Uruguay, un hotel con más de 80 años de tradición invita a desconectarse, disfrutar de una gastronomía excepcional y vivir experiencias inolvidables en familia o en pareja.

Hay lugares donde el tiempo parece transcurrir de otra manera. Hotel Nirvana es uno de ellos. Ubicado en la campiña de Colonia, a pocos minutos del Río de la Plata, combina hospitalidad, naturaleza y confort en 25 hectáreas de parques, jardines y árboles centenarios.

Su historia comenzó en 1943, sobre una antigua granja de colonos suizos fundadores de Nueva Helvecia. Concebido para recibir también a viajeros argentinos, conserva su identidad suizo-uruguaya, hoy renovada con una apuesta por la sustentabilidad y la inclusión: paneles solares que calientan el agua y la piscina, recuperación de agua de lluvia, compostaje, vivero propio, accesibilidad y cargadores eléctricos.

Descanso, experiencias y sabores que enamoran

El hotel ofrece modernas habitaciones dobles, Junior Suites, apartamentos y una cabaña familiar. Sus instalaciones incluyen piscinas exteriores y climatizada con hidromasaje, spa con tratamientos corporales, canchas de tenis y fútbol, cabalgatas y caminatas.

Para reconectar con uno mismo, Âme, cuyo nombre significa «alma», propone un espacio de meditación en medio del parque. Los chicos disfrutan de actividades con recreadores mientras los adultos descansan.

La gastronomía merece un capítulo especial. En L’Arbalète, la tradición suiza se expresa en fondues de queso y papas rösti. El Salón de Té Bellevue ofrece especialidades caseras frente al jardín y El Quincho, almuerzos junto a la piscina durante el verano.

Nirvana también dispone de salas e infraestructura para eventos corporativos, jornadas de planificación, encuentros de team building y offsites, en un entorno que inspira nuevas ideas.

Una escapada ideal para los argentinos

A 120 kilómetros de Montevideo y a menos de una hora del puerto de Colonia, con conexión directa en ferry desde Buenos Aires, es una excelente alternativa para escapadas y vacaciones.

Su mayor diferencial es la atención personalizada y la calidez de su gente, que hacen que generaciones de familias regresen año tras año.

En tiempos en los que todo sucede demasiado rápido, Nirvana propone recuperar el placer de respirar aire puro, compartir una buena mesa y disfrutar sin apuro.

Porque, como aseguran sus huéspedes, un día en Nirvana puede sentirse como cinco de descanso en cualquier otro lugar. Más de ocho décadas después, sigue siendo, verdaderamente, «un mundo aparte».

Más información:

Las Balsas: lujo, naturaleza y sustentabilidad a orillas del Nahuel Huapi

En Villa La Angostura, rodeado por 15 hectáreas de reserva natural privada, Las Balsas Relais & Châteaux propone una experiencia que combina exclusividad, gastronomía de autor, bienestar y un profundo compromiso con la sustentabilidad. Sus nuevas villas privadas inauguran una etapa que invita a descubrir otra forma de vivir la Patagonia.

A orillas del lago Nahuel Huapi, entre bosques y con la Cordillera de los Andes como escenario, Las Balsas construyó durante casi cuatro décadas una identidad basada en la calma, la naturaleza y el cuidado de cada detalle.

Ubicado a solo 3 kilómetros de Villa La Angostura, sobre la Ruta 40 y en un punto privilegiado de la Ruta de los Siete Lagos, el hotel ocupa 15 hectáreas de reserva natural privada. Su filosofía se resume en una premisa que atraviesa toda la experiencia: ser un mejor hotel para el mundo, no el mejor hotel del mundo.

Construido en 1988 con materiales nobles y autóctonos, fue concebido para que sus habitaciones privilegiaran las vistas al Nahuel Huapi. Con el tiempo se convirtió en el primer miembro de Relais & Châteaux en Latinoamérica y, desde 2021, en el primer hotel de esa asociación internacional en el mundo con certificación de sustentabilidad B Corp, además del primero de la Argentina en recibirla. En 2025 cumplió 30 años como integrante de Relais & Châteaux.

Una nueva manera de habitar el bosque

La incorporación de diez Lakeview Villas marcó una nueva etapa. Con 120 m², terrazas privadas y grandes ventanales, combinan líneas contemporáneas, inspiración escandinava y una integración especialmente cuidada con el paisaje.

El recorrido comienza por un sendero de madera y piedra entre coihues, pinos y lengas. Al llegar, las vistas abiertas al lago y la cordillera convierten al entorno en parte de los interiores. Las nuevas unidades se suman a las diez habitaciones de la casa principal, manteniendo una escala íntima de apenas 20 alojamientos.

Gastronomía y bienestar con identidad patagónica

La experiencia continúa alrededor de la mesa. El restaurante, liderado por el chef Duvan Ochoa Zuluaga, propone una cocina contemporánea y de estación elaborada a partir de productos regionales. Desayunos a la carta, almuerzos, cenas y menús degustación se complementan con cava y servicio de sommelier, con experiencias de vinos y destilados disponibles también para visitantes que no se encuentren alojados.

El Wellness Center suma otra dimensión al viaje. Masajes y tratamientos se combinan con programas personalizados de yoga, meditación y tai chi, además de piscina climatizada interior y exterior, sauna, jacuzzi, gimnasio y espacios de relajación.

La propiedad cuenta también con playa y muelle propios —con posibilidad de arribar en embarcación—, terraza con fogón, biblioteca, bar y espacios para encuentros privados y eventos.

Pero quizás su diferencial no esté en la suma de servicios, sino en la manera de integrarlos. Charme, carácter, cuisine, calma y cortesía son los cinco conceptos que definen su filosofía, en una propuesta donde bienestar y sustentabilidad forman parte de una misma experiencia.

En tiempos en los que el verdadero lujo empieza a asociarse cada vez más con la privacidad, el silencio y la conexión con el destino, Las Balsas propone algo tan simple como excepcional: detener el ritmo, contemplar el Nahuel Huapi y dejar que la Patagonia haga el resto.

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